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澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔 被發現即「定格」獲送返大自然

即時國際
更新時間：19:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：19:15 2026-03-20 HKT

澳洲荷伯特機場（Hobart Airport）毛公仔貨架驚見不速之客！一名遊客逛商店時，竟發現貨架上一堆毛絨娃娃當中，有一隻負鼠娃娃看起來格外逼真，沒想到仔細一看，它竟然會動，是一隻真正的動物。

事件18日發生在塔斯曼尼亞（Tasmania）荷伯特機場航站免稅商店Lagardere AWPL。有顧客在貨架上一堆毛公仔當中，發現了這隻活生生的澳洲刷尾負鼠（Brushtail possum）。

澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport
澳洲負鼠匿入貨架扮毛公仔。 IG@hobart_airport

機場方面在Instagram上載相關影片，只見隱身在公仔堆中的刷尾負鼠，正在好奇地東張西望，發現拍攝者時似乎也嚇了一跳，立刻別過頭靜止不動。影片曝光後立刻爆紅，吸引逾46萬次點閱。

商店經理布盧姆菲爾德（Liam Bloomfield）向當地媒體表示，當時一名顧客告訴店員，店員簡直無法相信自己聽到了什麼。後來他拍下影片並通報機場管理人員，小動物目前已安全返回大自然。

布盧姆菲爾德笑稱：「雖然我們一直知道我們的絨毛娃娃栩栩如生，如今看來也獲得了最終極的認可」。

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