長榮客機高速滑行險遭加航機攔腰撞　紐約塔台急喊「停！」阻慘劇

美國紐約約翰甘迺迪國際機場（JFK）日前上演驚險一幕。台灣長榮航空一架客機在降落跑道並正處於高速滑行狀態時，另一架加拿大航空客機竟疑似誤解指令突然闖入跑道。兩架客機險些在地面相撞，幸好塔台人員及時發現並連聲大叫「停」，才成功阻止一場嚴重的飛安災難。

航空新聞媒體《Aviation A2Z》報道，這宗驚險事故發生於本月12日晚上約10時30分。當時加拿大航空QK898航班剛完成降落，因跑道擠塞，被塔台指示在原地等候。緊接其後，長榮航空BR32航班亦順利降落，塔台人員隨即通知加航機師，必須「等待長榮客機從機首前方通過後」，才能開始滑行。

美國紐約約翰甘迺迪國際機場日前上演驚險一幕。（法新社）

疑判斷出錯加航擅自啟動滑行

報道指，塔台管制員對加航機組發出的指令相當明確，而加航機師亦回覆確認，「777（長榮客機）通過了，我們可以滑行。」然而，儘管機師作出確認，加航客機卻在長榮客機正準備從V滑行道脫離跑道的同一瞬間，突然開始啟動滑行。這錯誤舉動導致兩架飛機直接朝向彼此行進，進入可能發生碰撞的危險路徑。

千鈞一髮之際，塔台管制員察覺不妥，立刻透過無線電連續大喊幾聲「停！停！停！」，最終成功喝止加航機師，避過一場慘劇。

長榮航空（EVA Air）。（示意圖，非當事班機／法新社）

加拿大航空（Air Canada）。（示意圖，非當事班機／法新社）

長榮機師事後猶有餘悸地表示，當時飛機仍處於相當快的減速階段，雙方距離極之接近，「差點就撞上了」。外界推測，涉事的加航機師可能對指令產生理解錯誤，或對長榮客機的位置判斷出現偏差，從而引發這場虛驚。