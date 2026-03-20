OnlyFans網紅峇里島拍色情片 「激戰」電單車手 恐面臨最高16年監

23歲的OnlyFans女網紅梅莉莎（Melisa Mireille Jeanine）涉嫌在印尼峇里島拍攝色情片，和2名男子一同被捕，她與這2人均居於峇里島北庫塔區，恐面臨最高16年刑期。

網名CallMeSlo、法國籍的梅莉莎，本月8日下午與男經理人、一名男拍檔在彰古(Canggu)拍攝成人片，影片中梅莉莎穿著小上衣，胸脯呼之欲出，和一名戴著安全帽的電單車騎士「激戰」，影片後來通過她的經理人將內容分發到OnlyFans和X平台，並在網上流傳。

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OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁

梅莉莎拍攝和電單車手「激戰」的色情片。Instagram／slobyme

網名CallMeSlo的梅莉莎，因拍色情片被捕。Instagram／slobyme

梅莉莎與另外2名男子被峇里巴東警方拘捕調查。巴東警方

峇東警方展示的電單車手背心。巴東警方

被指拍鹹片牟利

當地調查人員發現影片後，13日在伍拉·賴國際機場(I Gusti Ngurah Rai International Airport)將正準備潛逃出境的梅莉莎，與一同拍片的24歲意大利男子Nadir ben Said逮捕，16日又將梅莉莎的經理人、26歲法國男子ERB逮捕。

峇里巴東警方從3人身上查獲到一部相機、3部手機、一部MacBook和一件電單車背心等物品，3人被指在當地拍攝影片的犯罪動機就是為了牟利，因製作色情製品罪名被捕，如果罪名成立可能面臨最高16年刑期。

英「千人斬」網紅曾犯禁 遭逐出境

印尼法例嚴禁製作色情物品，違例者可監禁最高10年，若在網上發布，會再加監最高6年。去年12月，英國「千人斬」成人女星邦妮(Bonnie Blue)便曾因涉嫌製作色情物品，連同17名男子遭扣查，最終被逐出境，並禁止入境10年。而此案備受矚目。

印尼有嚴格的法律禁止露骨內容，當局表示正在嚴厲打擊湧入島上的違反規定遊客。