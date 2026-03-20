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南韓大田汽車零件廠沖天火釀50傷　當局發全國動員令增援

即時國際
更新時間：14:21 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:21 2026-03-20 HKT

南韓大田市今日（20日）下午發生一宗嚴重的工廠大火。當地一間汽車零件製造廠突然起火，火勢迅速蔓延且極度猛烈，冒出大量濃煙。截至當地時間下午2時半，火災已造成至少50人受傷，當中35人傷勢嚴重。由於災情嚴峻，韓國當局已發布全國消防動員令，急調各地資源前往灌救。

《韓聯社》報道，起火現場為大田市大德區文坪洞內的一間汽車零件工廠。火警發生在當地時間今日下午約1時17分，現場火勢一發不可收拾。報道引述救援人員指出，目前已有35人身受重傷，另有15人輕傷，現場的整體傷亡情況「令人相當擔憂」。

南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）

當地消防部門在接獲報案後14分鐘，隨即將警戒級別升級，啟動「第二階段應對命令」，並派出大批消防員趕赴現場撲救。然而，由於現場火勢過大，當局已罕有地發布全國消防動員令，下令「全力調動所有可用資源撲滅火勢」，目前救援行動仍在進行中。

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