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伊朗局勢 | 19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決反政府示威者

即時國際
更新時間：13:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:41 2026-03-20 HKT

伊朗19歲摔角冠軍選手穆罕默迪（Saleh Mohammadi）曾參與今年1月反政府示威，遭德黑蘭當局指控「對真主發動戰爭」的重罪，於當地時間周四（19日）遭公開處決。這是伊朗首次執行與這些示威活動相關的死刑。

來自庫姆的穆罕默迪是伊朗國家摔角隊選手，為新生代摔角好手，今年1月參與反政府抗議後遭逮捕，並被控涉犯「對真主發動戰爭」。

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穆罕默迪遭執行絞刑。X@AlinejadMasih
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今年1月伊朗爆發全國反政府大示威。路透社
今年1月伊朗爆發全國反政府大示威。路透社
今年1月伊朗全國大示威範圍擴及31個省共180個城鎮。美聯社
今年1月伊朗全國大示威範圍擴及31個省共180個城鎮。美聯社

被控對真主發動戰爭重罪

美國《紐約時報》報道，穆罕默迪在羈押期間遭施酷刑，被迫作出不利供詞，且未經公平審判即遭處決。

德黑蘭當局當天處決包含穆罕默迪在內共3人，伊朗官媒聲稱，3人於示威期間持刀劍殺害2名警員。3人在北部庫姆省被公開執行絞刑。

穆罕默迪被指與另外2名男子加塞米（Mehdi Ghasemi）、達武迪（Saeed Davoudi）殺死警察，而遭司法部判處死刑。

死訊震撼全球體育圈

穆罕默迪作為伊朗國家隊的角力新星，其死訊震撼了全球體育圈。多位奧運金牌運動員向媒體表達憤慨。美國角力金牌斯萊（Brandon Slay）表示：「看著一個恐怖政權處決一名青少年角力運動員，令人心碎。我的禱告與他的家人同在。」

美國游泳金牌克拉里（Tyler Clary）則直言，這場處決是基於一場虛假審判。3屆金牌雪車選手漢弗萊斯（Kaillie Humphries）也痛批，殺害一名只因發聲就被針對的國家偶像運動員，行為令人髮指。

自今年初以來，伊朗因貨幣崩潰與物價飆升爆發全國性抗議，範圍擴及31個省共180個城鎮，堪稱1979年革命以來最大挑戰。伊朗當局隨即展開鎮壓，人權組織估計至少有7000人喪生，其中包括6488名抗議者與236名兒童。

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