中東戰火 | 希臘政府暖心安排 派專機助45毛孩和主人返國

中東局勢緊張，許多外籍人士紛紛搭機回國，但因很難找到能攜帶寵物一起搭乘的班機，以致大量寵物被遺棄在當地。希臘政府本周三（18日）特別啟動一項動物空運行動，幫助數十隻寵物能和主人一起搭乘撤僑班機前往雅典。

由希臘政府組織的一架愛琴海航空(Aegean Airlines)班機，當天從阿聯酋阿布達比出發，機上約載有45隻寵物和101名乘客，於當日下午6時50分左右順利抵達雅典機場。

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從現場畫面中可看到，當班機抵達雅典機場時，許多原本被放置在寵物旅行袋中的毛孩興奮探出頭，與主人一同開心回國，場面十分溫馨。

許多搭乘班機的主人表示，由於戰火的關係讓他們很難找到能攜帶寵物一起搭乘的班機，但也不願意因此拋棄毛孩，讓許多人陷入兩難。

戰火令數十萬旅客滯留

希臘內政部伴侶動物保護特別秘書克里薩基斯表示，「我們的寵物不是行李，牠們是家庭的一分子」，在內政部與外交部多日來的共同努力下，最後才能獲得這樣的好結果，讓動物和人民都能安全回家。

以色列和美國與伊朗的戰爭對整個中東地區的航空旅行造成了嚴重破壞。由於導彈在空中飛過，各國被迫多次關閉領空，並取消杜拜和卡塔爾等主要航空樞紐的數千航班，數十萬旅客滯留異地。

面臨如何帶寵物回家的挑戰

其中一名乘客庫庫洛馬蒂說，找到一趟可以帶上她的貓咪的航班非常困難。她強調：「對我來說，我的寵物，我的貓，就是我的家人，我絕對不會把牠留在當地。」她找不到任何允許攜帶寵物進入客艙或貨艙的航班。

在杜拜生活了5年的帕帕亞尼斯帶著她的愛犬西爾塔基，以及她為朋友帶來的另一隻狗回到雅典。她說：「在目前這種非常艱難的情況下，我們面臨的挑戰是如何把我們的貓狗帶回來。」

她也表示，自己費了好大勁才找到一架可以攜帶動物的撤僑班機。

