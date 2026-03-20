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格陵蘭之爭｜防特朗普武力吞併　丹麥曾組聯軍登島隨時炸毀機場

即時國際
更新時間：14:15 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:15 2026-03-20 HKT

美國總統特朗普曾多次揚言要接管格陵蘭島，觸發丹麥的強烈危機感。有丹麥傳媒近日引述高層消息指，為防止美軍突襲入侵，丹麥政府曾於今年1月緊急空運士兵及血液儲備到格陵蘭，更一度下令準備在必要時炸毀當地主要機場的跑道，以阻截美軍戰機降落。這項極機密行動據報亦獲得歐洲多國盟友的協助。

據《丹麥公共廣播機構》（DR）引述12名來自丹麥政府及軍方高層，以及法、德等歐洲盟國的消息來源報道，丹麥當局對特朗普接管格陵蘭的威脅深感不安。一名丹麥安全部門高層坦言，「當特朗普一直說想接管格陵蘭，而委內瑞拉被突襲的事情又發生之後，我們必須認真看待所有可能的情境」。另一名歐洲官員亦向《金融時報》表示，美國人在委內瑞拉事件後似乎覺得自己無所不能，「想拿哪裡就拿哪裡」。

丹麥政府一度下令準備在必要時炸毀當地主要機場的跑道，以阻美軍戰機降落。（法新社）
丹麥政府一度下令準備在必要時炸毀當地主要機場的跑道，以阻美軍戰機降落。（法新社）

歐洲五國組聯合部隊部署格陵蘭

為應對潛在危機，丹麥隨即與法國、德國、挪威及瑞典組成一支小型聯合部隊，並火速派遣至格陵蘭首府努克（Nuuk）及設有機場的康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）。除精銳部隊外，當地還部署受過寒冷與山地作戰訓練的法國軍隊，丹麥的戰機與法國的軍艦亦被派往北大西洋海域戒備。

報道指出，雖然這波軍事部署對外宣稱為丹麥主導的「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）聯合軍演，但其實際目的是為應對美國可能的入侵作準備。丹麥當局甚至空運大量血液儲備到當地以備不時之需，並下達指令，一旦美軍企圖降落，便會炸毀機場跑道。有丹麥國防消息人士強調，此舉是為提高美國入侵的代價，迫使美國必須發動敵對行動才能奪取格陵蘭。

不過，該名丹麥消息人士亦承認，丹麥部隊實際上很難完全阻止美軍的進攻。隨著局勢升溫，特朗普其後於1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上態度軟化，表示，「我不想動用武力，也不會動用武力。我們只是希望取得一個叫格陵蘭的地方」。他及後更表示，已與北約秘書長達成「框架協議」，尋求透過談判解決爭議，令緊張局勢稍為降溫。

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