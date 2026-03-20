伊朗局勢 | 伊朗盛大歡迎女足歸國 庇護風波曾引發國際關注

伊朗政府周四（19日）為歸國的女子足球國家隊舉行盛大歡迎儀式，其中部分球員曾在亞洲盃賽事期間，向主辦國澳洲申請庇護後又撤回，外傳當局曾向球員家屬施壓，令事件引發國際關注。人權組織指控德黑蘭當局透過向球員家屬施壓，甚至將其視為人質，才迫使運動員回心轉意返國。

數千群眾歡迎 標語「我的選擇我的祖國」

伊朗國營電視台畫面顯示，數千群眾當晚間聚集在德黑蘭市中心的瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square）參加儀式。現場布滿伊朗國旗與大型告示牌，標語寫著「我的選擇，我的祖國」，畫面中球員身穿國家隊球衣並配戴頭巾向國旗致敬。

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民眾舉起橫額歡迎女足歸國。路透社

畫面中球員身穿國家隊球衣並配戴頭巾向國旗致敬，受到群眾歡迎。路透社

伊朗女子足球國家隊。路透社

伊朗女足隊長甘巴里。路透社

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）在台上強調，這些運動員絕對忠於祖國、領袖與革命。政府發言人莫哈傑拉尼也公開喊話表示，所有伊朗人都在等待英雄歸來，並宣稱是澳洲單方面迫使球員叛逃。

伊朗女足在澳洲首場比賽演奏國歌時保持沉默，但在後來的比賽即恢復演唱。周四晚在德黑蘭舉行的歡迎儀式，活動重頭戲即是球員與官員共同演唱國歌。

前國腳指控親屬淪人質

伊朗女足6名球員與1名隨隊工作人員，本月較早前在澳洲比賽期間申請庇護，原因是在首場比賽未唱國歌，面臨國內強硬派嚴厲批評。隨後，包括隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）在內的5人改變心意，隨同其他隊員一同返國。在伊朗與以色列及美國交戰的現況下，這些隊員的處境引發國際關注。

流亡海外的前國腳艾米尼（Shiva Amini）透露，伊朗情報組織曾傳召球員父母訊問，實際上是將家屬當成人質威脅。這5名球員被迫撤回庇護申請，正是因為無法負荷國內家人的安危壓力。目前仍有2名隊員留在澳洲未歸，其餘人員已全數返國。

