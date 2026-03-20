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2026世界幸福報告｜芬蘭連霸9年居首　台灣排26亞洲稱冠香港排90差過大陸

即時國際
更新時間：12:48 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:48 2026-03-20 HKT

由聯合國資助發表的2026年「世界幸福報告」（World Happiness Report）昨日（19日）正式出爐。北歐國家芬蘭連續9年穩坐全球最幸福國家寶座，創下歷史紀錄；而香港在147個國家與地區中排行第90位，落後於排第65位的中國，而台灣則排第26位，為亞洲國家與地區中排名最高。報告今年特別指出，過度依賴社交媒體正嚴重剝奪年輕一代的快樂。

根據最新排行榜，芬蘭以7.764分的平均生活滿意度，連續第9次奪冠；冰島與丹麥則緊隨其後，分別位列第2及第3。哥斯達黎加表現亮眼躍升至第4位，創下拉丁美洲國家歷來最高排名。第5至第7位依次為瑞典、挪威及荷蘭；以色列排第8位，成為唯一躋身前20名的中東國家；盧森堡與瑞士則位列第9及第10。

2026年「世界幸福報告」出爐，香港排行第90位。（法新社）
2026年「世界幸福報告」出爐，香港排行第90位。（法新社）

美加澳紐青年滿意度10年間顯著下降

研究人員主要透過檢視人均本地生產總值（GDP）、預期壽命、慷慨程度，以及民眾對自由與貪腐的觀感等6大因素，來評估各國的幸福水平。為消除戰爭或金融危機等突發事件造成的數據波動，排名是基於3年的平均值計算得出。在147個國家與地區中，香港的評分為5.569分，位列第90名；中國的評分為6.074分，位列第65名；台灣的評分為6.714，位列第26名。

報告今年的另一焦點，落在年輕人的心理健康上。最新調查發現，在過去10年間，美國、加拿大、澳洲及新西蘭25歲以下受訪者的生活滿意度（以滿分10分計算）下跌近1分。研究人員明言，這標誌着青年幸福感出現顯著下降，而當中最大的罪魁禍首，正是社交媒體的廣泛使用。

報告分析指出，問題最嚴重的社交平台，往往是那些採用演算法推播、以網紅為賣點且主打視覺內容的平台，因為這些特質極易助長網民之間的「社交攀比」；相反，以促進溝通為導向的平台表現較佳。學者提醒，社交媒體的好壞取決於使用方式，若能將其用作與親友溝通或學習新技能，便能發展出更健康的上網習慣。

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