中東戰爭 | 美軍損失至少16軍機 特朗普：無意增兵中東

隨著對伊朗戰事邁入第4周，彭博報道，至少有16架美國軍機被摧毀，其中包括10架被敵火擊中的「死神」（Reaper）攻擊無人機，另有6架飛機在攻擊或意外中嚴重受損。針對有報道指美國正研議向中東增派數千名美軍，美國總統特朗普周四（19日）回應說，目前並無增兵計畫。白宮官員也指出，目前尚未決定派駐地面部隊，但總統會明智地保留所有選項。

自2月28日衝突爆發後，伊朗對美軍基地發動打擊以來，已有13名美軍陣亡，約200人受傷。

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1架KC-135機墜毀，另有5架受損。路透社

特朗普表示，目前並無增兵計畫。美聯社

據報美軍正為對伊朗行動的下一步做準備，考慮部署數千地面部隊。法新社

13美軍陣亡 約200傷

彭博報道，美軍在伊戰中最嚴重的損失肇因於意外，包括3架美國F-15戰機在科威特遭友軍誤擊墜毀，以及1架KC-135空中加油機在加油作業中被毀，機上6名機組人員全數罹難。

據報另有5架停放在沙特阿拉伯1座機場的KC-135，遭到伊朗導彈攻擊受損。

熟知內情的人士透露，迄今只有「死神」無人機被伊朗防空系統擊落，其中至少有9架在空中被摧毀，另有1架在約旦的1座機場遭彈道導彈擊中。

10架「死神」無人機遭伊朗擊落

另外2架「死神」無人機，則是因意外而折損。這些無人機被定位為「可消耗品」，由於未搭載飛行員，且替換成本遠低於有人駕駛飛機，因此被派往較高風險的區域飛行。

較早前，路透社引述知情人士透露，特朗普政府正研議向中東增派數千名美軍，以強化軍事行動並擴大戰術選項；不過，特朗普周四在白宮橢圓形辦公室與日本首相高市早苗會面時表示，目前並無增兵計畫，但強調會保留所有可能的手段。

在回應記者詢問是否計畫向該地區派遣更多官兵時，特朗普表示：「我沒有要將軍隊部署到任何地方。如果我有，我當然也不會告訴你們。但我沒有要派兵。我們將採取一切必要行動。」

傳美考慮部署數千地面部隊

根據路透社報道，一名美國官員與三名知情人士透露，美軍正為對伊朗行動的下一步做準備，考慮部署數千地面部隊。這些部隊的任務可能包含確保霍爾木茲海峽的航行安全，雖然此任務主要由海空軍執行，但消息指出，為了徹底守住海峽，美軍不排除進駐伊朗沿岸。

此外，官員也討論了派遣地面部隊進駐哈爾克島的方案。該島是伊朗石油出口的核心樞紐，承擔全國90%的原油出口量。儘管美軍已於3月13日打擊島上的軍事目標，但軍事專家分析，考量到石油設施對經濟的價值，「佔領」可能比「摧毀」更具戰略效益。

