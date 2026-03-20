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美超微共同創辦人廖益賢紐約遭起訴　涉走私數十億美元AI設備赴中國

即時國際
更新時間：12:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-20 HKT

知名伺服器大廠美超微（Super Micro Computer Inc.）捲入非法出口醜聞。公司共同創辦人廖益賢近日在美國紐約遭到正式起訴，被控涉嫌串謀將總值高達數十億美元的高階人工智能（AI）技術與設備，非法轉運至中國，嚴重違反美國的出口管制法規。消息曝光後，美超微股價在盤後交易一度急挫逾9%。

美國檢察官在起訴書中指出，廖益賢涉嫌參與一項共謀計劃，將一批在美國本土組裝、具備先進AI運算能力的高性能伺服器運往中國。案情透露，廖益賢等三人涉嫌透過一家東南亞公司作為掩飾，將這批AI技術產品售出，但他們事前已清楚知悉這批設備最終的目的地是中國。

美超微捲入非法出口醜聞。（法新社）
美超微捲入非法出口醜聞。（法新社）

東南亞公司作中間人偽造文件掩飾

同案被起訴的還有美超微台灣辦公室協理張瑞滄，以及一名被美國當局指認為「中間人」、涉嫌協助轉運的外部承包商孫廷偉。起訴書進一步揭露，涉案的東南亞中間人公司涉嫌偽造證明文件，訛稱該批伺服器僅供內部使用；隨後更安排另一家物流公司重新包裝貨物，企圖在運往中國前掩人耳目。

事件曝光後，美超微隨即發表聲明回應，宣佈已對廖益賢與張瑞滄實施行政留職停薪處分，並全面終止與孫廷偉的合作關係。公司強調，起訴書中提及的個人行為嚴重違反公司的政策及法規遵循控制機制。美超微重申，公司一直致力遵守美國的出口管制法規，未來會繼續全力配合美國政府的調查工作。

根據美超微官方網站的資料顯示，廖益賢早於1993年參與共同創立該公司，並曾擔任董事會成員。自2022年起，他轉任為資深副總裁，主要負責公司的業務發展範疇。

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