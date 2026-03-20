高市早苗圖曬英文勁「食螺絲」　特朗普解圍：這裡有優秀翻譯

日本首相高市早苗上任後首度訪美，於當地時間周四（19日）在白宮與美國總統特朗普舉行首腦會談。不過，會面剛開始即發生一段尷尬插曲。高市早苗嘗試以英語作開場白時嚴重「食螺絲」，最終需由坐在旁邊的特朗普出言解圍，提醒她現場有優秀的翻譯人員。這一幕隨後在日本網絡引發熱議，有網民直斥首相「太丟人」。

日本時事通訊社報道，從現場流出的片段可見，會談剛開始時，高市早苗疑似想以英語表達「很高興受邀來到白宮」之類的開場白。然而，她發音時顯得極不自然，語句亦斷斷續續、毫不流暢。

有眼利的日本網民留意到，當時處於窘態的高市早苗曾向身後揮手，似乎在向隨行的口譯人員求救。特朗普隨即捕捉到她的暗示，並開口說，「這裏有優秀的口譯人員，在安倍（晉三）時期我就見過他。」在特朗普發言後，高市早苗才順勢改回使用日語發言。

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高市早苗嘗試以英語作開場白時嚴重「食螺絲」。（美聯社）

網民群嘲斥其愛出風頭

這段尷尬的畫面曝光後，隨即在日本網絡上惹來猛烈抨擊與嘲笑。有網民解讀特朗普的用意，「他的言下之意是『聽不懂你的英語，不知道你在說什麼』。這實在太丟人了！」亦有網民批評高市早苗愛出風頭，「如果甚麼都不會就別逞強，一開始用日語就好了，她實在太愛表現自己了」。