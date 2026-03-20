Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗圖曬英文勁「食螺絲」　特朗普解圍：這裡有優秀翻譯

即時國際
更新時間：10:55 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:55 2026-03-20 HKT

日本首相高市早苗上任後首度訪美，於當地時間周四（19日）在白宮與美國總統特朗普舉行首腦會談。不過，會面剛開始即發生一段尷尬插曲。高市早苗嘗試以英語作開場白時嚴重「食螺絲」，最終需由坐在旁邊的特朗普出言解圍，提醒她現場有優秀的翻譯人員。這一幕隨後在日本網絡引發熱議，有網民直斥首相「太丟人」。

日本時事通訊社報道，從現場流出的片段可見，會談剛開始時，高市早苗疑似想以英語表達「很高興受邀來到白宮」之類的開場白。然而，她發音時顯得極不自然，語句亦斷斷續續、毫不流暢。

有眼利的日本網民留意到，當時處於窘態的高市早苗曾向身後揮手，似乎在向隨行的口譯人員求救。特朗普隨即捕捉到她的暗示，並開口說，「這裏有優秀的口譯人員，在安倍（晉三）時期我就見過他。」在特朗普發言後，高市早苗才順勢改回使用日語發言。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意

高市早苗嘗試以英語作開場白時嚴重「食螺絲」。（美聯社）
高市早苗嘗試以英語作開場白時嚴重「食螺絲」。（美聯社）

網民群嘲斥其愛出風頭

這段尷尬的畫面曝光後，隨即在日本網絡上惹來猛烈抨擊與嘲笑。有網民解讀特朗普的用意，「他的言下之意是『聽不懂你的英語，不知道你在說什麼』。這實在太丟人了！」亦有網民批評高市早苗愛出風頭，「如果甚麼都不會就別逞強，一開始用日語就好了，她實在太愛表現自己了」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
20小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
13小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
18小時前
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
伊朗局勢｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗計劃 調侃高市早苗：誰比日本更懂出其不意
即時國際
1小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
19小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
22小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
17小時前
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
影視圈
18小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
5小時前