中東戰爭 | 反擊內塔尼亞胡誇戰果 伊朗發動第66波攻勢 耶路撒冷傳爆炸聲

以色列總理內塔尼亞胡周四（19日）晚宣稱伊朗已被戰爭「毀滅」；隨後伊朗即向以色列發射多輪導彈，耶路撒冷的上空爆出巨大聲響。

以色列軍方表示，午夜前一個半小時內，共偵測到3輪導彈攻擊。以色列非牟利緊急醫療救護組織「紅大衛盾會」表示，目前尚未傳出傷亡或損害的報告。

不過，在伊朗開火後，法新社記者在耶路撒冷聽見數次巨大爆炸聲，城市各地響起空襲警報。

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伊朗導彈越過耶路撒冷上空。路透社

以色列防空系統攔截伊朗導彈，碎片散落耶路撒冷。新華社

內塔尼亞胡在記者會上大誇對伊戰爭戰果。美聯社

向中東美軍基地射導彈及無人機

伊朗伊斯蘭革命衛隊周五（20日）在社交媒體宣布，當天凌晨發起「真實承諾-4」行動第66波攻勢，使用包括「霍拉姆沙赫爾」在內的多型導彈和無人機打擊以色列中部、南部目標以及中東地區美軍基地。

內塔尼亞胡早前在記者會上表示，自以色列與美國聯手對伊朗發動攻擊後，「我們正在贏得這場戰爭，我們正向勝利邁進，伊朗逐步被摧毀」。

伊朗204未成年人死 1.8萬平民受傷

伊朗伊斯蘭共和國通訊社引述伊朗紅新月會負責人報道，美國和以色列自2月28日以來對伊朗的襲擊已造成1.8萬多名平民受傷，並造成204名未成年人喪生，其中包括53名5歲以下兒童。

報道說，襲擊迄今造成伊朗各地超7萬處民用設施遭破壞，其中包括住宅、商業中心、學校和重要基礎設施。

指以色列蓄意襲擊核電站

另外，伊朗駐國際原子能機構代表納傑菲表示，布什爾核電站遭襲是以色列蓄意所為，國際原子能機構理應予以公開譴責。

納傑菲在接受伊朗新聞電視台專訪時說，針對布什爾核電站進行襲擊是非常嚴重的行為。伊朗原子能組織主席伊斯拉米已致函國際原子能機構總幹事格羅西，敦促他譴責以色列襲擊布什爾核電站，但伊朗方面此次以及之前的信函均未收到回覆。

