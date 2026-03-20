習特會｜特朗普稱已重新安排行程　約5月中訪華

美國總統特朗普周四（19日）在白宮與到訪的日本首相高市早苗會晤，在談及亞太外交戰略時，特朗普表示其原定於本月底的訪華行程，受美、以對伊朗開戰影響，將延後約一個半月。換言之，按其最新說法，做計他會在5月中旬訪問中國。

特朗普原定於3月31日至4月2日訪問北京，與國家主席習近平會晤。然而，隨著2月28日美國與以色列對伊朗發動大規模軍事行動，中東局勢急轉直下，白宮早前宣布已中國方面提出延後。特朗普日前曾說，在五至六周後訪華，即在4月底。但現在又有新說法。

特朗普原定於3月31日至4月2日訪問北京，與國家主席習近平會晤。美聯社

在橢圓形辦公室內，特朗普向傳媒透露，訪華行程將延遲約5至6星期，「相信屆時會有一次很棒的行程」。雖然他未有給出確切日期，但根據「延遲一個月多」的說法，外界最新推算，訪問將於5月中旬成行。特朗普強調，中方對延期表示理解，雙方目前仍保持緊密溝通。

會談期間，日方就中國近期對日實施的出口管制及日中經貿摩擦表達關切。特朗普對此表示，他很快會前往中國，並欣賞高市早苗提出相關議題。他指目前日中關係「確實有點緊張」，美方完全理解日方的立場及處理方式，並會在未來的外交接觸中予以考量。

日本首相高市早苗則重申，日本始終對日中對話持開放態度，並會以冷靜、務實的方式處理分歧。她特別提到美中關係的穩定對亞太地區至關重要，希望雙方能共同維繫區域安全，並確保全球供應鏈不因地緣政治風險而中斷。

區域戰略重心轉移？ 特朗普稱「不需要盟友幫助」

儘管特朗普在會上讚揚日本「挺身而出」支持能源安全，但他亦重申了其一貫的孤立主義傾向。他直言，美國作為全球最強大的國家，「其實什麼都不需要」，不論是日本或其他國家。這番言論反映出特朗普在處理伊朗戰事的同時，仍試圖維持其「美國優先」的對外形象，避免被視為依賴盟友。