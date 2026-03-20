Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大馬旅行注意｜亂拋垃圾罰洗公廁掃街 逾1000人被捉包括遊客

即時國際
更新時間：04:43 2026-03-20 HKT
發佈時間：04:43 2026-03-20 HKT

計劃到馬來西亞旅遊的港人要留意，大馬政府自今年1月起實施嚴厲新法，旨在整頓市容以配合年度旅遊推廣。新例下，隨地拋棄垃圾（包括煙頭）的代價極高，違例者除面臨大額罰款外，更須穿上黃色背心履行社會服務令，內容包括清洗公廁及清掃街道。

新加坡客稱不知情 被罰近2800港元

馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏周三（18日）表示，新例推行至今，全國已有1,054名「垃圾蟲」被捕，當中包括當地人及外籍遊客。目前已知有來自新加坡、泰國及印尼的遊客被定罪。

一名新加坡男子表示，因不知新法嚴禁亂丟煙頭，最終被罰款458坡元（約2,795港元）及執行4小時社會服務。倪可敏強調，無論身份是成人、小孩或外籍人士，執法一視同仁，並警告：「丟垃圾的手，最終將成為清理垃圾的手。」

罰款最高近四千港元 須穿黃背心掃街洗廁所

根據新法規，違例拋棄垃圾者的處罰包括：

  • 大額罰款：以丟棄一個煙頭為例，最高可被罰款2,000令吉（約3,970港元）。
  • 社會服務令：違例者須履行最高12小時的服務，範疇涵蓋掃街、清理水渠、修剪樹木及清洗公廁。
  • 分階段執行：受罰者必須穿上黃色工作背心，在執法人員監督下工作。若無法一次過完成，須分批每日服務2小時。

倪可敏直言，隨手丟棄煙頭看似小事，但在馬來西亞將面臨沉重代價，形容「這根本不值得」。他呼籲所有國民及遊客樹立榜樣，共同維持社區清潔，確保馬來西亞以最美市容迎接全球旅客。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
13小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
12小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
02:13
伊朗局勢｜伊朗空襲海法及阿什杜德煉油廠 英法日等六國準備採措施保霍峽航道安全｜持續更新
即時國際
1小時前
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防拖喉灌救
00:34
梨木樹老圍村鐵皮屋三級火 現場傳爆炸聲 消防灌救兩個多小時後撲熄
突發
6小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
13小時前
葵涌地盤有天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地不治
02:09
葵涌公屋地盤天秤倒塌 男操作員連人帶機墮地亡 大窩口道交通受阻
突發
5小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
11小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
16小時前
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
3歲女童遭虐死︱生父25歲女友被執行極刑 脫光受害人衣服-20℃下吹風
即時中國
2026-03-18 21:44 HKT