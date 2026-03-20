大馬旅行注意｜亂拋垃圾罰洗公廁掃街 逾1000人被捉包括遊客

計劃到馬來西亞旅遊的港人要留意，大馬政府自今年1月起實施嚴厲新法，旨在整頓市容以配合年度旅遊推廣。新例下，隨地拋棄垃圾（包括煙頭）的代價極高，違例者除面臨大額罰款外，更須穿上黃色背心履行社會服務令，內容包括清洗公廁及清掃街道。

新加坡客稱不知情 被罰近2800港元

馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏周三（18日）表示，新例推行至今，全國已有1,054名「垃圾蟲」被捕，當中包括當地人及外籍遊客。目前已知有來自新加坡、泰國及印尼的遊客被定罪。

一名新加坡男子表示，因不知新法嚴禁亂丟煙頭，最終被罰款458坡元（約2,795港元）及執行4小時社會服務。倪可敏強調，無論身份是成人、小孩或外籍人士，執法一視同仁，並警告：「丟垃圾的手，最終將成為清理垃圾的手。」

罰款最高近四千港元 須穿黃背心掃街洗廁所

根據新法規，違例拋棄垃圾者的處罰包括：

大額罰款：以丟棄一個煙頭為例，最高可被罰款2,000令吉（約3,970港元）。

社會服務令：違例者須履行最高12小時的服務，範疇涵蓋掃街、清理水渠、修剪樹木及清洗公廁。

分階段執行：受罰者必須穿上黃色工作背心，在執法人員監督下工作。若無法一次過完成，須分批每日服務2小時。

倪可敏直言，隨手丟棄煙頭看似小事，但在馬來西亞將面臨沉重代價，形容「這根本不值得」。他呼籲所有國民及遊客樹立榜樣，共同維持社區清潔，確保馬來西亞以最美市容迎接全球旅客。