伊朗局勢｜卡塔爾：17%液化天然氣產能癱瘓 修復或需3至5年

伊朗報復境內全球最大氣田「南帕斯」（South Pars）遭美以聯軍重創，德黑蘭向波斯灣多國能源設施發動大規模襲擊。其中卡塔爾能源樞紐拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial Complex）受損嚴重，卡塔爾能源公司行政總裁薩阿德·卡比（Saad al-Kaabi）表示，伊朗的攻擊破壞了該公司17%的液化天然氣（LNG）出口生產設施，修復工作需要3到5年時間。

卡塔爾拉斯拉凡工業城，攝於2009年。 美聯社

卡比告訴路透社：「我做夢都沒想到卡塔爾——乃至整個地區——會遭受這樣的襲擊，尤其是在齋戒月期間，來自一個兄弟般的穆斯林國家，以這種方式襲擊我們。」

「不可抗力」影響多國供應

卡比表示，由於這次襲擊造成的損失，國有企業卡塔爾能源公司可能不得不宣布對運往意大利、比利時、韓國和中國的液化天然氣長期供應合約適用「不可抗力條款」無法履行。

基建成本260億美元

卡比表示，受損的基礎建設成本約260億美元（約2040億港元）。

美國總統特朗普聲稱美國對以色列襲擊伊朗油氣設施毫不知情，但警告如果卡塔爾的液化天然氣設施再受伊朗襲擊，美國將徹底炸毀伊朗相關氣田。