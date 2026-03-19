韓男攜4年幼子女輕生　賒帳買零食成最後一餐

南韓蔚山發生令人心碎的悲劇，一名30多歲父親與4名年幼子女被發現陳屍住處，警方推測2天前已身亡。這名「四寶爸」長期獨自撫養孩子，生活疑似陷入困境，不久前還賒帳購買17萬韓圜（約890港元）的零食與食物。現場留下寫着「對妻子感到抱歉」的遺書，讓鄰居相當不捨。



據韓媒報道，此事發生在南韓蔚山廣域市蔚州郡溫山邑一處聯立式住宅。19日上午，住處門口拉起封鎖線，門鎖有消防人員破門的痕跡，現場氣氛相當凝重。信箱內還貼着兩張「郵件送達通知」，最早日期為17日，顯示一家人已多日未有動靜。

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南韓男子疑不堪生活與經濟壓力，攜4名年幼子女輕生。 iStock示意圖

警方指出，死者為一名30餘歲男子，以及其4名未成年的子女，年齡分別為8歲、6歲、4歲，以及去年冬天出生、年僅2歲（虛歲）的幼童。其中8歲長子今年剛入讀國小，因連續3天未到校引起校方注意，報警揭開這宗悲劇。

據鄰居憶述，男子平時相當照顧孩子，「每次來都會買食物給小孩，孩子們穿着也很整齊」。然而，他近期經濟狀況明顯惡化，已7、8次賒帳購買食品與零食。店家透露，男子最後一次共賒帳17萬韓圜（約890港元）購買食物，「可能是讓孩子們吃飽後才離開，想到這點真的心如刀割」。

另一名鄰居則表示，幾個月前曾目擊有人將男子的進口車強行開走，推測他財務狀況急轉直下，「看起來生活變得很困難」。此外，事發前幾天還曾聽到疑似有女性在住處大聲喊叫，推測可能與家庭狀況有關。

社福機構關注 曾送食物關懷

當地行政福利中心指出，涉事男子並非低收入戶或次低收入戶，但每月領有兒童津貼與育兒補助。由於其家庭去年曾被列為「福利死角危機家庭」，相關單位曾主動上門探訪。當時男子透露，妻子去年12月起入獄服刑，由他獨自撫養4名子女。但由於他提到「有囤積生活用品，生活上還過得去」，未有申請相關福利。福利單位指出，上月仍曾提供白米、泡麵等物資並持續關懷，也多次透過電話聯繫。

警方表示，四寶爸與他的子女18日下午4時48分被發現陳屍屋內，初步研判約在16日左右死亡。現場發現男子留下的遺書，表示「對妻子感到抱歉」。警方已申請解剖，以釐清確切死因與死亡時間，並進一步調查事件的詳細經過。