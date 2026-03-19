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新澤西州檢方「草率辦案」惹怒法官 FBI未查完急談認罪協議

即時國際
更新時間：17:33 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:33 2026-03-19 HKT

新澤西州聯邦法庭上演罕見一幕，一名聯邦法官極度不滿特朗普政府的司法部官員處事混亂，周一在庭上將一名政府律師趕走，並命令該州聯邦檢察官辦公室3名高層要出庭作證。

美國地區法官庫拉希（Zahid N. Quraishi）在庭上毫不留情地表示：「你們已經失去了本法庭的信任，你們已經失去了新澤西州法律界的信任，並且正在失去公眾的信任。」

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特朗普政府的司法任合接連被推翻。 美聯社
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特朗普原本任命了哈巴（Alina Habba）擔任新州代理聯邦檢察官，遭聯邦法院裁定任命違法；隨後特朗普政府遂指派3名檢察官蘭帕雷洛（Philip Lamparello）、福克斯（Jordan Fox）和豐泰基奧（Ari Fontecchio）領導新州檢察官辦公室，上周此3人再被法院裁定越權。

新州檢察官辦公室權責混亂

庫拉希對檢方處事混亂的不滿，周一在審理一宗持有兒童性虐待材料的案件時徹底爆發。他嚴厲批評檢方在聯邦調查局（FBI）尚未完成對被告電子設備的全面搜查前，就急於達成認罪協議，而協議刑期「顯著低於」聯邦量刑指南。更糟糕的是，在協議簽訂後，FBI又發現了大量兒童色情內容，但因協議已達成而無法起訴。

趕走律師要求主管出庭解釋

周一在法庭上，檢察官辦公室上訴主管科因（Mark Coyne）沒有正式聲明會出庭，卻又現身法庭並多次插話，法官憤而將他趕離場，並下令目前正在領導新州檢察官辦公室的3人，5月4日親自到庭解釋檢方目前到底如何運作，若不滿意還有可能傳喚司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）作證。

面對法官的嚴厲批評，司法部也迅速做出回應。發言人吉爾馬丁（Chad Gilmartin）向《紐約時報》表示：「不幸的是，一些法官更感興趣的是法庭戲劇和憲法越權，而不是促進公共安全。」

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