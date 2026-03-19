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港人移英｜內政部大臣澄清：永居英語要求B2 不適用於BNO簽證

即時國際
更新時間：16:29 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:29 2026-03-19 HKT

英國政府早前宣佈收緊移民政策，對永居（ILR）申請人的英語要求從B1提升至B2等級（相當於A-Level水平），但當時文件未明確提及以BNO途徑移英港人是否受影響。

英國內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）最新書面回覆，表明B2英語要求不適用於BNO移英人士。

據報30多名議員上月聯名去信英國內政部，敦促其維持BNO移英人士現有的英語要求。支持BNO「5+1」計劃的自由民主黨國會議員瓊斯於3月10日向國會提出書面質詢 ，要求針對3月5日發布的題為《移民規則變更聲明解釋 備忘錄：HC 1691》的政策文件第 5.60 段，澄清英國國民（海外）簽證（BNO）申請人是否需要B2級英語語言能力。

英國內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）16日書面答覆，表明根據移民法規變更聲明（HC 1691），提高英語能力要求的規定，「並不適用於透過 BN(O) 簽證途徑申請的人士」。

他表示，當局仍在持續考慮是否應將B2英語能力標準更廣泛地推行，未來的決策將會參考「在職定居」（earned settlement） 諮詢的意見。在此期間，透過BN(O) 簽證途徑申請定居的人士，將繼續適用現行的B1級英語能力要求。

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