馬來西亞嚴打亂丟垃圾 外國人同罰最多4000元加掃街洗公廁

馬來西亞政府今年1月起嚴厲執行環境衛生法規，至今逾千名亂丟垃圾者受罰，包括789名本地人及213名外籍人士。部分違規者不僅被罰款，還須履行最多12小時的掃街、洗公廁等社區服務。

據早前報道，其中一名印尼籍女子，於元旦日凌晨12時41分，被發現丟棄煙頭及膠樽在行人路旁，罰500馬幣（約992.78 港元）及社區服務6小時，限6個月完成，如不支付罰款或按時完成社區服務將額外再罰款。

罰丟垃圾的手親自清潔

馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏18日強調，就算是隨手丟棄煙頭等微小行為，也將面臨重罰。他警告說：「一根煙頭可能讓你付出2000令吉（約3975港元）的代價，還外加數小時的社區服務。」

他表示，社區服務內容包括掃街、清理水溝以及清洗公共廁所。他說：「那隻丟垃圾的手，最終也將成為清理垃圾的手。」

配合2026馬來西亞觀光年，預計將吸引4700萬人次遊客到訪，倪可敏特別提醒，社區服務令適用於所有人，不論是本地人或外國人、成年或未成年。