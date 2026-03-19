伊朗局勢︱美媒指FBI查辭職反恐中心主任 肯特被指涉洩密
更新時間：11:27 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-19 HKT
美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）17日，以攻打伊朗違背良心為由辭職。多家美媒引述消息人士指，肯特因涉嫌洩漏機密遭聯邦調查局（FBI）調查，且相關調查在美國開打伊朗前已展開。
據美國CBS、ABC等媒體報道，FBI刑事部門負責調查肯特，而且已開展了一段時間。FBI及肯特，至今未回應上述報道。
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較早前霍士新聞引述一名政府高層官員指，肯特是「已知的洩密者」，早在辭職前幾個月就被排除在情報簡報之外。目前尚不清楚FBI的調查是否與這些疑慮有關，或涉及其他事項。
肯特17日宣布辭職，他在公開聲明中指「無法昧着良心支持對伊朗的戰爭」，認為伊朗並未構成立即威脅，而這場衝突也偏離政府先前避免在中東陷入長期戰爭的立場。
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