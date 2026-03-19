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美情報報告：中國未有計劃2027攻台 仍傾向非軍事手段推進統一

即時國際
更新時間：08:03 2026-03-19 HKT
發佈時間：08:03 2026-03-19 HKT

路透社報道，美國情報機構於18日發表年度《全球威脅評估》報告，評估中國目前並無計劃在2027年對台灣發動軍事行動，亦未為實現統一設定明確時間表。

五角大廈早前評估　解放軍能力持續提升

報告指出，中國領導層雖多次表明不排除在必要時動用武力實現統一，並警告將反制其認為美國利用台灣牽制中國發展的行為，但整體評估認為，北京仍傾向透過政治、經濟及其他非軍事手段推進統一目標。報告指，現時未有跡象顯示中方已制訂於2027年對台動武的具體計劃。

報告指，美國情報界同時指出，中國希望在可行情況下，在不動用武力的前提下逐步擴大對台影響力，以達致最終統一。

報告亦重申，美軍早前的評估指，中國人民解放軍正持續提升軍事能力，並以2027年建軍百年為重要節點，目標是在必要時具備攻台並取勝的能力。當中涉及海空軍現代化、導彈系統及聯合作戰能力等方面。

分析指出，台海問題仍是中美戰略競爭的核心議題之一。報告提到，北京對美國支持台灣的舉措持續表達強烈不滿，並視之為遏制中國崛起的重要手段。

在此背景下，美方認為中國將在軍事威懾與非軍事手段之間保持平衡，一方面維持對台壓力，另一方面避免過早引發全面衝突。

中國駐美大使館暫未回應

對於美方最新評估，中國駐美大使館暫未就報告內容作出回應。

北京過往多次重申，台灣問題屬中國內政，反對任何外部勢力干預，並保留採取一切必要措施的權利。

 

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