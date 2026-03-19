美國新墨西哥州空軍基地爆槍擊1死1傷　軍方正調查動機

美國新墨西哥州一個重要空軍基地周二（17日）傍晚發生奪命槍擊事件。一名槍手在基地內便利商店附近開火，造成至少一死一傷，基地一度陷入全線封鎖的緊張狀態。軍方隨後證實現場已恢復安全，正全力調查案發經過及槍手動機。

「活躍槍手」現身便利店 軍方即時封鎖基地

事發於當地時間周二下午約5時30分，位於新墨西哥州南部阿拉莫戈多（Alamogordo）附近的霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base）突傳槍聲。據報槍手出現在基地內的便利商店附近，駐守基地的美國空軍第49聯隊隨即接獲「活躍槍手」（Active Shooter）通報，軍方隨即發布高度警戒，對佔地約240平方公里的基地實施全面封鎖，所有設施即時暫停運作。

事件釀一死一傷 死傷者身份尚未公布

軍方證實，是次槍擊事件造成一人當場死亡，另一名傷者則由救護車緊急送院接受治療，目前傷勢不明。由於涉及軍事基地及調查程序，當局截至周三（18日）仍未公布死傷者的姓名、職位或身份，亦未透露受害者是否為現役軍人。

美聯社報道指，軍方在案發後數小時確認基地已重歸安全，封鎖令隨後解除。

駐紮作戰支援部隊 槍手動機成謎

霍洛曼空軍基地是美國空軍第49聯隊的據點，主要負責支援國家安全、培訓作戰人員及保全人員。目前官方尚未說明槍手是否已被擊斃或落網，亦未披露犯案動機。由於基地保安森嚴，槍手如何攜帶武器進入生活區並開火，成為軍方調查的重點。