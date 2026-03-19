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瑞士中部滑雪場恐怖意外 纜車脫索墜落翻滾 61歲女乘客死亡

即時國際
更新時間：05:54 2026-03-19 HKT
發佈時間：05:54 2026-03-19 HKT

瑞士中部一處滑雪度假區週三發生恐怖意外，一個纜車車廂從纜索脫落後沿積雪山坡翻滾墜下，造成一名女乘客死亡。

事故發生在恩格爾貝格（Engelberg）的鐵力士（Titlis）滑雪區。事發於當地時間上午約11時，一個位於中途站上方的纜車車廂突然脫離。

有目擊者拍攝到車廂失控沿山坡翻滾、多次翻轉，現場一片驚呼。有目擊者表示：「它突然從纜索脫落，開始往下滾。」另有人稱，當時風勢強勁，「先是劇烈震動，然後纜索移動，最終車廂墜落。」

警方其後證實，死者為一名61歲本地女子，事發時她是車廂內唯一乘客。目擊者指，救援人員曾為傷者進行約30分鐘心肺復甦，但最終不治。事故發生時當地風速超過每小時80公里。

空中救援直升機迅速到場協助，救援人員在山坡底部展開行動。事故後，相關滑雪道及纜車設施已暫停運作，當局正調查事故原因。

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