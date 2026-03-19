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冰島擬重啟加入歐盟談判 外長稱最快2028年可成員國

即時國際
更新時間：05:15 2026-03-19 HKT
發佈時間：05:15 2026-03-19 HKT

冰島外長岡納斯多蒂爾（Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir）週三表示，對國家最快於2028年加入歐盟持樂觀態度，但預料漁業及農業將成為談判中最棘手的議題。

8月公投決定是否重啟談判

岡納斯多蒂爾在比利時布魯塞爾接受路透社訪問時指，冰島政府已提議於8月29日舉行公投，決定是否重啟歐盟入會談判。早於2013年，相關議題因疑歐派政府上台後被凍結。

岡納斯多蒂爾表示，冰島已看到「在談判桌上擁有發言權」的好處。她指出，若公投支持重啟談判，漁業問題將最具爭議，因為冰島過去曾就捕魚配額與歐盟出現分歧，而漁業是當地經濟的重要支柱。她又指，未來談判應一開始便聚焦最困難的議題，包括漁業、農業及勞動市場。「若能做到這一點，我對在2028年底前成為歐盟成員國相當樂觀。」

預料漁業及農業將成為入歐談判中最棘手的議題。法新社
預料漁業及農業將成為入歐談判中最棘手的議題。法新社

冰島人口約40萬，是北約創始成員之一，亦已加入歐洲單一市場及申根區。民調顯示，生活成本上升及俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭，令冰島重新關注加入歐盟的可能性。此外，美國總統特朗普多次威脅吞併格陵蘭，也令相關議題再度受到關注。

岡納斯多蒂爾形容，冰島地處歐洲與北美之間，是兩大洲的「連結點」。她補充，即使公投支持重啟談判，最終正式加入歐盟仍需再進行一次全民公投。

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