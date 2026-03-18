美國7噸巨型流星劃破半空解體　釋250噸炸藥威力爆巨響驚動多州

美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）上空於周二（17日）白晝出現罕見天文現象。一顆重達約7噸的巨型流星以極速劃破天際，並在半空中解體引發駭人巨響，一度令當地居民誤以為發生大爆炸。由於流星亮度極高，美國多個州份的民眾均能目睹這震撼一幕。

時速逾7萬公里掠過半空

《美聯社》報道，美國太空總署（NASA）確認，該顆直徑近1.83米的巨型流星，以時速約72,420公里極速掠過地球。NASA流星體環境研究室主管庫克（Bill Cooke）指出，流星最初在伊利湖上空約80公里處被觀測到，穿越大氣層後最終在俄亥俄州瓦利市（Valley City）上空解體。

流星解體爆裂時釋放的巨大能量，相當於高達250噸TNT炸藥的威力，並伴隨震耳欲聾的巨響。美國流星協會（AMS）表示，從威斯康星州到馬里蘭州，大批民眾均通報目擊這道極其明亮的白晝火球。協會指，這是一顆來自小型小行星的「火流星」，其亮度遠超一般重返大氣層的人造衞星。

美國賓州匹茲堡拍到劃過天際的流星。（美聯社）

俄亥俄州拍到流星劃過天空。（美聯社）

氣象衞星罕有捕捉極亮火球

美國國家氣象局（NWS）的閃電專家魯德洛斯基（Scott Rudlosky）表示，用於觀測閃電的雷達和衞星影像亦成功捕捉到這顆火流星的特徵。他指出，雖然火流星每天發生數百次，但亮到能被氣象衞星拍下、且在有人居住地區上空爆裂的巨大火流星實屬極度罕見。

針對流星墜落的後續情況，目前當局尚未在地面發現任何明確的隕石殘骸。氣象學家米契爾（Brian Mitchell）解釋，雖然可能會有極少量的微小碎片殘留落地，但預料流星絕大部分的物質，早已經在高速穿越大氣層的過程中燃燒殆盡。