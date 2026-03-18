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英國肯特郡爆腦膜炎群組釀2死　相關個案增至20宗

即時國際
更新時間：22:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：22:00 2026-03-18 HKT

英國英格蘭東南部肯特郡（Kent）爆發嚴重的腦膜炎群組感染，疫情正持續擴大。英國衛生安全局（UKHSA）表示，目前相關個案已增至20宗，當局形容這次以大學為中心的疫情爆發屬「前所未見」。

法新社報道，這場腦膜炎風暴至今已造成2人病逝，死者分別為一名21歲的大學生及一名18歲的中學生。英國公衛部門的防疫焦點，目前集中在擁有約1.8萬名學生的肯特大學（University of Kent）。有報道指出，是次群組感染與坎特伯雷市（Canterbury）內的一間夜店有密切關連。

英格蘭東南部肯特郡爆發嚴重的腦膜炎群組感染。（法新社）
英格蘭東南部肯特郡爆發嚴重的腦膜炎群組感染。（法新社）

接吻及共用電子煙易傳播

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）在國會上警告，疫情正處於迅速擴散的狀態。他強調，腦膜炎主要透過密切接觸傳播，當中包括長時間接吻，或是與他人共用電子煙及飲品等高風險行為。

英國衛生安全局聲明指出，截至本月17日下午，已有9宗個案經實驗室確診，另有11宗疑似個案仍在調查。在確診病例中，有6宗屬於較罕見且致死率極高的「B型腦膜炎雙球菌」感染。腦膜炎是一種可致命的疾病，主要影響包覆腦部與脊髓的保護膜，常見於幼童及年輕人。

此外，當局亦正調查另一宗涉及一名女嬰感染B型腦膜炎雙球菌的個案。該名女嬰目前正在鄰近的福克斯通（Folkestone）留院接受治療，惟初步調查顯示，這宗病例似乎與上述的大學群組感染無關。

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