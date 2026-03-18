伊朗局勢 · 拆局｜以軍擊斃伊朗務實派國安首長　決策或向強硬派傾斜收窄外交空間

以色列日前成功擊斃伊朗資深政治領袖兼國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）。有分析警告，隨著這位在伊朗國內以務實見稱、長期掌管國安與外交事務的關鍵人物離世，伊朗未來的決策重心極可能全面倒向強硬派，或令本已緊張的局勢更難透過外交途徑斡旋解決。

拉里賈尼長年活躍於伊朗政治權力核心，與各派系及已故最高領袖哈梅內伊均關係密切。在今次美伊衝突爆發前幾周，他頻繁穿梭海灣各國，甚至遠赴俄羅斯會晤總統普京商討核問題，一直被視為伊朗與外部世界溝通的重要橋樑。

儘管他在開戰後多次發表強硬言論，並為伊朗打擊海灣國家的行動辯護，但在國際外交界眼中，他仍是一位可能推動對話、主張以外交手段，減輕伊朗經濟孤立的務實派。自哈梅內伊於2月28日遇襲身亡後，拉里賈尼更一度被外界視為實際主導伊朗戰時決策的核心人物。

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伊朗官方證實，國家最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空襲中喪生。美聯社

美國以色列與伊朗之間戰火紛飛。美聯社

強硬派話語權大增務實派遭邊緣化

隨著拉里賈尼遇害身亡，伊朗目前的日常運作暫由總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等組成的臨時機制接管。分析指出，包括議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在內的強硬派，將在決策上獲得更大話語權；相反，前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）等較務實派人物的政策空間則會被進一步大幅收窄。

國際危機組織專家坦言，拉里賈尼的死令德黑蘭失去少數能連結戰場與政治的體制內人物，或令政權變得更僵化、風險大增。而以色列政府發言人則重申強硬立場，強調解決衝突的唯一途徑是徹底剷除伊朗的神權政體。

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伊朗多名將領被以軍所殺，民眾悲痛悼念。美聯社

伊朗與美以的戰火不斷，令中東國家也受牽連。圖為杜拜機場附近起火。美聯社

目前戰事已進入第3周，波斯灣局勢持續緊張，甚至波及阿聯酋的油氣設施，進一步推高國際油價。

