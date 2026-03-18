泰柬邊境爆激戰後達停火協議　泰國4月建電子監控圍欄

泰國軍方宣布將於4月開始，在接壤柬埔寨的部分邊境地區正式動工興建圍欄。這項工程是在兩國經歷多輪激戰並達成停火協議後展開，旨在為當地飽受戰火困擾的居民提供更強的安全保障。

《彭博社》報道，泰國軍方發言人表示，首階段圍欄將建於泰國東部邊境的尖竹汶府，全長約1.31公里。軍方強調，該區域的建設並非出於領土爭端，而且已事先獲得柬埔寨當局的批准。聲明指，「這項工程不僅是建造一道實體屏障，更是為了讓邊境居民能夠安心生活」。

泰國軍方4月開始，在接壤柬埔寨的部分邊境地區興建圍欄。（美聯社）

設感測器及鏡頭全天候監控

這段圍欄的建設工程預計耗時約45天。目前該地區的地雷清除工作已經完成，泰國一側亦已修築好道路。泰軍計劃未來將進一步增建永久性圍牆，並配備先進的感測器及攝影機，打造成為電子圍欄，以實現24小時全天候的邊境監控。

這項龐大的邊境防禦工程獲泰國皇室的鼎力支持。去年10月，泰國軍方向泰王哇集拉隆功的胞妹朱拉蓬公主提交建設藍圖，公主隨即表示願意透過其名下的「哈泰提普基金會」提供資金。基金會及後宣佈籌得超過2億泰銖（約4,600萬港元）的公眾捐款，公主更於去年12月向軍方撥出1.21億泰銖，全數資助首階段工程。

百年邊界爭議曾引發多輪激戰

泰柬兩國長達800公里的邊界爭議糾纏逾百年。去年7月及12月，雙方曾爆發多輪血腥激戰，造成數十人喪生，逾百萬民眾被迫大逃亡；直至去年12月，兩國終於達成停火協議，同意休戰、凍結軍隊調動，並聯手清除埋藏在邊界地區數十年的地雷。