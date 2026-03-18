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BTS復出︱紙紮版應援手燈現網購平台　粉絲笑言：火化要播《Fire》嗎？

即時國際
更新時間：18:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-18 HKT

近年清明及重陽節的紙紮祭品款式越出越新奇，從傳統的豪宅名車、智能手機到電競主機應有盡有。現在連K-Pop追星族必備的「應援手燈」也加入紙紮行列！近日有網民在社交平台分享一款南韓天團防彈少年團（BTS）的紙紮版應援手燈，隨即引起粉絲圈熱議，有人更直呼「做鬼也不能放棄追星」。

網民：做鬼也不能放棄追星

南韓天團防彈少年團（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）
南韓天團防彈少年團（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）
南韓天團防彈少年團（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）
南韓天團防彈少年團（BTS）。（Facebook／BTS (방탄소년단) ）

據網購平台的商品頁面顯示，這款紙紮版BTS手燈是以特別版的「應援手燈」為原型精心製作，售價定為1900元台幣（約467港元），而官網Weverse Shop可見，最新推出的第4代手燈稅前價格為44545韓元（約234港元）。

雖然賣家戴定頭盔，提醒這類全手工製品難免有摺痕或黏貼溢膠等微小瑕疵，但整體造型的還原度極高，甚至還超貼心地附送3粒紙紮的AAA鹼性電池。

BTS第4代手燈。（官網Weverse Shop）
BTS第4代手燈。（官網Weverse Shop）
最新推出的第4代手燈稅前價格為44545韓元（約234港元）。（官網Weverse Shop）
最新推出的第4代手燈稅前價格為44545韓元（約234港元）。（官網Weverse Shop）
紙紮版BTS手燈。（網路商店）
紙紮版BTS手燈。（網路商店）

粉絲留言求「臨終前取貨」

商品截圖在BTS粉絲（ARMY）圈子中瘋傳，大批網民湧入留言區熱烈討論。有粉絲幽默發問，「不知道紙紮應援手燈有沒有附贈隨機小卡？」甚至有人開玩笑稱，「這樣火化時是不是要播BTS的《Fire》？」更有網民搞笑表示想預購，「跟老闆商量看能不能先付清預訂，然後臨終前取貨！」

相關新聞：BTS復出︱首爾光化門演唱會周末舉行 韓警6500人駐守防恐襲

防彈少年團（BTS）於本周末在首爾舉行回歸演唱會。（法新社）
防彈少年團（BTS）於本周末在首爾舉行回歸演唱會。（法新社）

雖然這款「陰間版」手燈的定價比真實的「陽間版」還要貴，但仍無阻粉絲熱情。有網民笑言這款紙紮品勝在「終身保用」，感覺還算划算。其他爆笑留言還包括「這是真正的BTS骨灰粉」、「想知道陰間有沒有支援中控變色？」、「必須告訴家中晚輩這個重大訊息，記得燒給我」。

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