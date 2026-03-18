北韓詭笑機械少女高調曝光　著韓服現身投票站惹熱議

北韓號稱自主研發的人形機器人近日罕有對外亮相，因其被設計成少女模樣、身穿韓服，臉上更掛着一抹詭異微笑，照片曝光後隨即引發外界關注與討論。

俄國使館獲邀參觀投票所

朝鮮勞動黨本月15日舉行最高人民會議選舉，俄羅斯駐北韓大使館當日獲邀前往金亨稷師範大學，參觀設於校內圖書館大樓的投票所，並由校方安排介紹投票流程。

俄羅斯大使館其後透過官方Telegram公開現場照片，其中最受注目的，是一款在投票所內協助介紹程序的人形機器人。從畫面可見，該機器人擁有少女外觀，身穿傳統韓服，面帶微笑，但整體神情略顯詭異。

北韓號稱自主研發的人形機器人近日罕有對外亮相。（俄羅斯駐北韓大使館Telegram）

北韓稱屬教育用途機器人

在日親北韓媒體《朝鮮新報》報道，這款人形機器人由金亨稷師範大學團隊研發，屬教育用途產品。報道又稱，該校目前已成為北韓機器人開發的領先機構，旗下多款機器人正逐步在全國學校及家庭投入使用，並獲得高度評價。