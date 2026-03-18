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伊朗局勢｜民眾暗中通報成奪命線索　以軍由上而下獵殺伊朗高官及安全部隊

即時國際
更新時間：15:20 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:20 2026-03-18 HKT

以色列對伊朗的打擊行動持續升級，最新報道指出，以軍正透過情報滲透配合精準空襲，逐步鎖定伊朗政權及內部安全部隊人員的藏身位置，獵殺範圍更由高層官員一路延伸至基層維穩力量，試圖從上而下瓦解德黑蘭的統治鏈。

高層接連被殺指揮鏈遭拆

《華爾街日報》今日（18日）報道，以軍行動已由德黑蘭核心地帶的指揮中心，擴展至各類臨時集結點及隱蔽據點，針對伊斯蘭革命衛隊及巴斯杰（Basij）民兵展開逐點打擊。以軍聲稱，至今已向超過2200個相關目標投下逾1萬枚彈藥。

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，昨日（17日）在德黑蘭郊區據點遭擊斃；而巴斯杰民兵指揮官蘇萊曼尼，亦在隱密帳篷內被精準清除。報道分析指，相關行動顯示以色列正有系統地拆除伊朗的指揮節點，削弱政權的內部控制能力。

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以軍透過情報滲透配合精準空襲，鎖定伊朗政權及內部安全部隊人員的藏身位置。（美聯社）
以軍透過情報滲透配合精準空襲，鎖定伊朗政權及內部安全部隊人員的藏身位置。（美聯社）

民眾通報成追殺關鍵線索

以色列情報官員透露，多宗擊殺行動均依賴伊朗境內線報，當中更包括普通民眾主動提供消息。隨著大量維穩總部被摧毀，不少安全人員被迫轉往臨時地點甚至露天空間躲藏，反而更容易遭無人機追蹤鎖定。

在持續追殺下，伊朗基層安全部隊士氣明顯受創，部分人員轉而躲入車內、宗教場所甚至民用建築，以避免成為目標。有德黑蘭居民表示，當安全人員闖入住宅區或醫院後，附近民眾往往因擔心遭到波及而急忙撤離。

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以色列證實成功擊斃伊朗國家安全首長拉里賈尼。（法新社）
以色列證實成功擊斃伊朗國家安全首長拉里賈尼。（法新社）

專家警告難靠空襲推翻政權 

分析人士指出，雖然這類定點獵殺足以打亂指揮體系並重創士氣，但單靠空襲與情報戰，仍難以徹底推翻伊朗長年建立的政權結構。若現政權最終撐過戰事，其決策核心日後對外可能反而更趨強硬，甚至更具報復性。

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