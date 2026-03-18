Nvidia H200晶片傳獲中國批准進口 黃仁勳證實重啟生產

路透社引述消息人士報道，中國有關部門已批准多間本土企業，向美國晶片巨擘輝達（Nvidia）採購其H200人工智能（AI）晶片。輝達行政總裁黃仁勳亦證實，已獲許多中國客戶的銷售許可，並正重啟生產線，意味著受美國出口限制影響的對華晶片銷售業務出現轉機。

輝達數月來一直等待中美兩國的許可。據報，公司行政總裁黃仁勳於周二（17日）在美國加州一個記者會上表示，情況較數周前已明顯改善，其供應鏈正「重新被激活」。他確認，公司已獲得為「許多中國客戶」提供H200晶片的許可，並已收到採購訂單。

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此前，受美國對華的出口限制影響，輝達的高性能AI晶片在中國市場的銷售幾乎停滯。儘管去年12月曾獲美國政府批准，可向中國客戶銷售性能較低的H200晶片，但業務一直未有實際收入貢獻，審批進度亦相當緩慢。

消息指，輝達早前一度押注中美監管壁壘將持續，據報已停止生產H200，並將相關產能分配予其下一代晶片。如今隨著中方批准進口，黃仁勳表示將「重啟生產」，顯示公司對中國市場的策略有所調整。

現屆美國政府近期已開始允許企業以逐案審批方式，向中國出口部分性能較低的晶片，但分析認為，要全面恢復自由銷售的可能性仍然不大。