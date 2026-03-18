連鎖酒店現保安漏洞 29歲男靠一招騙取房卡 夜潛性侵女住客

英國連鎖酒店巨頭Travelodge近日爆出嚴重保安事故，一名男子透過欺騙職員成功領取他人房卡，潛入房間性侵一名正在熟睡的女子。事件引發社會各界對酒店保安的強烈質疑，Travelodge行政總裁日前正式向受害人致歉，並宣布即時收緊房卡領取政策。

騙取房卡潛入房間 女子熟睡中驚醒遇襲

案發於2022年12月，29歲男子史密斯（Kyran Smith）與受害人參加同場派對後，各自返回位於伯克郡（Berkshire）美登赫（Maidenhead）的Travelodge分店。凌晨2時許，史密斯前往櫃檯，向職員謊稱自己是受害人的伴侶，透過欺詐手段成功騙過職員，取得受害人的房卡。

受害人當時正在房內熟睡，驚醒後發現史密斯正在床上對其進行性侵，隨即大聲喝斥。史密斯事後竟冷靜地將房卡交還櫃檯，才返回自己的房間。史密斯於今年1月被裁定意圖性侵而侵入住宅及性侵罪成，判囚7年半。

退款30鎊被指侮辱 CEO承認處理失當

受害人早前向傳媒披露，酒店最初對事件態度冷淡，僅提出退款30英鎊（約300港元）作為補償，令她感到備受侮辱。

Travelodge行政總裁博伊德爾（Jo Boydell）事後發表聲明，對受害人所經歷的痛苦深表歉意，並承認公司最初的處理方式極不恰當。她表示已親自向受害人道歉，並希望能與其會面，聽取對改善保安措施的建議。

為了堵塞保安漏洞，Travelodge宣布已在全球分店實施新的房卡發放政策，包括職員在發放額外或補發房卡前，必須獲得該房間登記住客的「明確許可」；公司已為1.2萬名前線員工提供針對性培訓，確保嚴格執行安全審核程序； 以及委託第三方機構對集團整體的房間保安措施進行全面審查。

博伊德爾周一與英國內政部負責女性安全事務的官員及多名國會議員會面，交代改善措施。她強調，住客的人身安全是酒店的首要任務，必須確保同類悲劇不再發生。