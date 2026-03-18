清潔劑「加料」同事茶水致嚴重灼傷 波蘭女不滿被糾錯下毒手 判囚6年

波蘭華沙法院日前審理一宗令人髮指的辦公室投毒案。一名女清潔工因不滿新入職同事指出其工作錯誤，竟懷恨在心，連續六星期趁無人時向對方的茶杯噴灑具腐蝕性的清潔劑，導致受害人體內嚴重灼傷。法院周一（16日）裁定被告罪成，判處監禁6年及巨額罰款。

隱蔽鏡頭揭發惡行 抹指紋試圖滅證

案情顯示，56歲被告馬烏戈熱塔（Małgorzata W.）於2024年11月中旬至12月底期間，多次在辦公室採取「地下行動」。51歲的女受害人因發現飲品顏色及味道有異，加上身體出現不明不適，遂在位放置隱蔽鏡頭，意外揭發這場長達六星期的噩夢。

從呈堂影片可見，被告不止一次向同事的杯中噴灑化學清潔劑，過程表現冷靜，「投毒」後會小心攪拌飲料，更細心地用紙巾抹走茶匙上的指紋，試圖掩蓋犯罪痕跡。其中一段錄音更錄到她與朋友通電話時語帶雙關地稱：「那裏放了茶，你明白我意思吧」，隨即投毒。

內臟黏膜嚴重損毀 醫生警告可致死

受害人在不知情下長期飲用「加料」茶水，身體出現胃痛、呼吸困難、喉嚨灼痛及昏厥等徵狀。經醫生檢查發現，受害人的口腔、食道及胃部黏膜均遭化學品嚴重灼傷。

醫學專家在庭上警告，受害人飲用的茶水中含有強效清潔劑，這類危險化學物足以破壞人體組織，嚴重者可導致死亡。受害人指控，由於她曾指出被告的工作失誤，導致兩人關係惡劣，相信對方因此動殺機。

華沙法院周一對此案作出裁決，法官斥責被告行為卑劣，僅因工作摩擦便採取足以致命的報復手段，對他人生命造成極大威脅。最終判處馬烏戈熱塔入獄6年，並須向受害人支付巨額賠償。