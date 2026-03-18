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英國肯特郡爆腦膜炎疫情 2學生死亡 當局為大學宿生提供疫苗

即時國際
更新時間：03:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：03:25 2026-03-18 HKT

英國肯特郡爆發「前所未有」的腦膜炎疫情，兩名學生染病死亡，衛生大臣施卓添（Wes Streeting）週二警告，全國目前共報告15宗確診病例，疫情與坎特伯雷（Canterbury）一家夜店有關。

每10例有一人死亡

施卓添向國會表示，疫情至今「迅速發展」，目前確診病例已增至15宗，包括一名21歲大學生及一名18歲中學生死亡，另有13人住院治療。

英國衛生安全局（UKHSA）指出，四宗病例為B型腦膜炎（Meningitis B），這種細菌型腦膜炎較病毒型罕見且致死率更高，約每十例就有一人死亡。腦膜炎主要感染包裹腦部和脊髓的保護膜，最常見於幼童、青少年和年輕成人。施卓添提醒，疾病可透過密切接觸傳播，包括「長時間接吻或共用電子煙、飲品」。

多名學生戴上口罩，等待接種疫苗。路透社
多名學生戴上口罩，等待接種疫苗。路透社

目前公共衛生防疫重點集中在肯特大學（University of Kent），該校約有18,000名學生，其中部分確診患者住院。大學週二設立診所為學生提供抗生素，並啟動宿舍學生疫苗接種計劃，以降低疫情擴散風險。隨著私人疫苗供應緊張，政府亦將評估是否擴大接種範圍至其他高風險學生群體，保障更多學生健康。

英國衛生安全局呼籲，曾於3月5日至7日期間到過坎特伯雷夜店的人士，應接受預防性抗生素治療。該夜店在社交媒體表示，一名員工正接受腦膜炎治療，店鋪已預防性關閉。

施卓添提到，法國當局週六通報一宗病例，患者曾就讀肯特大學，但未提供更多細節。英國衛生安全局副局長表示，已「緊急行動」追蹤密切接觸者，否認疫情通報存在延誤。

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