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炸彈氣旋︱美國遭超強風暴吹襲 7州發暴雪警告1.5萬班機受阻

即時國際
更新時間：22:15 2026-03-17 HKT
發佈時間：22:15 2026-03-17 HKT

美國周一（16日）受超強風暴及潛在「炸彈氣旋」影響，預計帶來數呎積雪及狂烈陣風，航空交通陷入混亂，全國超過1.5萬班航班延誤或取消，多個主要機場更一度實施地面停飛令。與此同時，國土安全部因國會預算僵局部分停擺，令運輸安全管理局（TSA）人手不足，進一步加劇機場擠塞情況。

截至美東時間周一晚上8時，全美共有4422架次航班取消，另有1萬767架次延誤，航空交通幾近癱瘓。受影響地區遍及全國，多地旅客被迫滯留機場，苦候最新安排。

美國受大規模強風暴及潛在「炸彈氣旋」影響，航空交通陷入混亂。（美聯社）
美國受大規模強風暴及潛在「炸彈氣旋」影響，航空交通陷入混亂。（美聯社）

面對惡劣天氣衝擊，華盛頓、休士頓及巴爾的摩等地主要機場，曾先後實施地面停飛措施；除天氣因素，國土安全部因預算問題部分停擺，也令TSA安檢人手出現短缺。多座機場安檢大排長龍，其中亞特蘭大哈茲菲爾德—傑克遜國際機場尤為嚴重，大批旅客因航班延誤及通關緩慢而出現長長的人龍。

《紐約郵報》報道，受「炸彈氣旋」影響，氣象部門已對南達科他、威斯康辛、明尼蘇達、伊利諾、愛荷華等7州部分地區，發布最高等級的「暴雪警告」。

 

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