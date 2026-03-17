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MIT學霸︱廣州00後洪樂潼AI公司 估值飆破125億港元

即時國際
更新時間：21:48 2026-03-17 HKT
發佈時間：21:48 2026-03-17 HKT

廣州出生長大的00後女孩洪樂潼，僅用3年即修畢麻省理工學院（MIT）數學和物理雙學位，在史丹福大學博士在讀期間退學，創立AI公司Axiom。該公司近獲得2億美元的A輪融資，消息令公司估值急飆，升至市值16億美元（約125.3億港元）。

成功獲2億美元A輪融資

據快科技報道，洪樂潼（Carina Letong Hong）創立Axiom約1年多，聚焦AI數學基礎層缺陷，核心邏輯是通過Lean程式語言建構驗證系統，強制AI在推理時步步可驗證，杜絕「幻覺」問題。其系統在無人干預下攻克兩道困擾數學界數十年的世界級難題，引發學術界震動。

洪樂潼創立的AI公司估值已達125億港元。FB
洪樂潼創立的AI公司估值已達125億港元。FB
洪樂潼創立的AI公司估值已達125億港元。FB
洪樂潼創立的AI公司估值已達125億港元。FB

公開資料顯示，Axiom將鎖定對沖基金、量化交易員等高端客戶，宣稱要用AI解決複雜數學證明的難題。

報道指，成立僅一年的Axiom，剛完成2億美元的A輪融資，矽谷頂級風投Menlo Ventures領投。消息震動科技界及金融市場，令Axiom的估值急升至16億美元。這亦意味這間初創公司正式躋身全球獨角獸企業行列。

祖籍潮汕父母是普通工人

洪樂潼祖籍潮汕，廣州長大，父母是未上過大學的普通工人。

洪樂潼自幼展現有極罕見數學賦，高一入選了廣東中學生英才計畫，同時是當年全國中學生數學奧賽廣東選區中，僅有的四位女選手之一。

17歲時，洪樂潼被MIT錄取，僅用三年時間就修完了數學和物理雙學位，並發表9篇高水平數學論文。

隨後，她跨界攻讀多個領域，並最終決定從史丹福大學退學，投身於前沿科技的創業浪潮。

洪樂潼在2025年12月入選「福布斯30歲以下30人」榜單。

 

 
 

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