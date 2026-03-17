印度28歲男鏡頭前示範手槍上彈　突朝心口自轟當場斃命

印度德里日前發生一宗駭人意外，一名28歲男子在親友鏡頭前，示範如何替手槍裝填彈匣，期間疑誤判槍枝狀態，竟突然將槍口指向自己左胸並扣動扳機，當場中槍倒地，送院前已失去生命跡象。

據當地傳媒報道，死者帕萬（Pawan Kumar）事發時正由堂哥希曼舒（Himanshu）持手機拍攝。流出片段顯示，帕萬先將彈匣插入手槍，再拉動滑套上膛。期間掌鏡堂哥已兩度開口警告「不要開槍」，惟始終未能阻止悲劇。

片段所見，帕萬其後將手槍抵住左胸，疑似以為槍枝仍處於安全狀態。他短暫望向鏡頭後突然扣下扳機，槍聲一響即當場倒下，鏡頭後亦隨即傳出拍攝者的驚叫聲。

死者帕萬（Pawan Kumar）。（X）

涉過失致死立案

警方接獲醫院通報後介入調查，到場時發現死者左胸有明顯槍傷，已無生命跡象。初步調查指，涉事手槍屬於堂哥所有，為最近才合法取得授權的槍械。警方已檢走手槍及10發子彈，並循非法使用槍械及過失致死等方向展開調查。