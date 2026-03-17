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《紐約郵報》：美情報稱伊朗新領袖疑為同性戀　特朗普聽聞後大笑

即時國際
更新時間：21:20 2026-03-17 HKT
發佈時間：21:20 2026-03-17 HKT

美國媒體報道，美國情報圈近日流傳，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）可能為同性戀，且其父、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）生前曾因此對其繼承資格抱有疑慮。美國總統特朗普在聽取情報簡報後，感到驚訝並當場大笑。

《紐約郵報》報道，相關情報由2名情報官員及一名白宮相關人士向該媒體披露。3名消息人士均表示，美國情報機構認為此一說法具有可信度，並非意圖破壞穆傑塔巴統治的假情報。一名知情人士透露，特朗普聽聞後「忍不住笑出聲」，在場其他人也覺得「非常好笑」，一名資深情報官員更「連續數天都在笑這件事」。

在情報細節方面，2名消息人士指出，相關情報顯示，穆傑塔巴與其童年家庭教師存在長期性關係；第3名消息人士則稱對象為一名曾在哈梅內伊家族任職的人員。一名消息人士強調，此情報「來自政府最高機密等級的消息來源之一」，並指「此事被提升至最高層級，本身就說明外界對此具有一定信心」。

報道又指，穆傑塔巴的性取向疑雲，至少自2024年5月前總統易卜拉欣·萊希（Ebrahim Raisi）直升機墜機事故後，便已在伊朗內部流傳。一名消息人士說明，「他父親和其他人懷疑他是同性戀，這件事被散布出去，是為阻止他接班」。

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特朗普在聽取情報簡報後，對消息感到驚訝並當場大笑。（美聯社）
特朗普在聽取情報簡報後，對消息感到驚訝並當場大笑。（美聯社）
美國情報圈近日流傳，穆傑塔巴可能為同性戀。（美聯社）
美國情報圈近日流傳，穆傑塔巴可能為同性戀。（美聯社）

外交電報揭穆傑塔巴就醫細節

美國國務院一份2008年的機密外交電報，後經維基解密公開，其中記載穆傑塔巴曾因性功能障礙，赴英國倫敦威靈頓醫院及克倫威爾醫院就診，並在第4次就診後其妻成功懷孕。此外，報導引述《CBS》新聞一則報道指出，已故最高領袖傾向選擇不同繼承人，部分原因涉及穆傑塔巴「個人生活」中未經說明的「問題」。

伊朗法律明文規定同性性行為屬違法行為，雞姦罪更可判處死刑，部分同性戀者曾遭公開吊死示眾。前總統馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2007年曾公開聲稱，「伊朗沒有同性戀」。

穆傑塔巴於3月8日接任最高領袖一職，據報在2月28日的空襲中受傷。白宮對此報道未予置評。

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