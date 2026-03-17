美軍福特號航母罕見大火燒足30小時　逾600水兵無床瞓被迫睡地板

美國海軍核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）出現嚴重事故。《紐約時報》報道，該艦上周發生一場持續超過30小時的罕見大火，導致艦上逾600名水兵失去床位，被迫席地而睡或睡在桌面上。

烘衣機起火蔓延

報道引述多名官員及水兵指出，火警發生於本月12日，起火點為艦上主要洗衣房內的一部烘衣機通風口。火勢其後迅速蔓延，艦上水兵最終花超過30個小時才將大火徹底撲滅。美軍中央司令部（CENTCOM）證實，2名水兵受輕傷並已接受治療；另有消息指數10名軍人曾吸入濃煙，且大批水兵災後無法洗衣。

載有約4,500名人員的福特號，去年10月24日奉戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）之命前往加勒比海，支援美國總統特朗普（Donald Trump）對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的施壓行動。

隨後，該艦又趕赴中東支援美以聯手對伊朗的戰爭，目前戰事已進入第3周。福特號已連續部署10個月，若延續至4月中旬，將打破「林肯號」於2020年創下、自越戰以來最長的294天單次部署紀錄。

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「福特號」上周發生大火。（法新社）

部署期恐延至5月官兵瀕極限

有消息指，艦上人員獲告知部署期或將延長至今年5月，意味著他們將在海上度過整整1年，時間是一般航母部署的2倍。專家警告，超過半年的海上部署對船艦及船員皆是極大考驗。雖然中央司令部強調火災未損及推進系統，航母仍可正常運作，但五角大樓已意識到福特號的部署強度已瀕臨極限。

除火災，福特號亦面臨一連串維修問題。美國全國公共廣播電台（NPR）曾報道，艦上650個馬桶因尺寸太小及設計不良而經常故障。該艦原定今年初在維珍尼亞州的造船廠進行大型維護改裝。據軍方消息透露，目前「布殊號」航母（USS George H.W. Bush）正準備前往中東，極有可能接替福特號的任務。