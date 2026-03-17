前財經KOL火燎森英國控妻偷Bitcoin 市值1.8 億英鎊

網絡紅人兼股評人，有「少年股神」之稱的火燎森（原名袁炳煇，Yuen Ping Fai），在英國起訴妻子，在家中以閉路電視偷拍其密碼，盜走2323枚比特幣（Bitcoin），市價約達1.8 億英鎊（約18億港元）。案件正在英國高等法院審理。

稱妻用閉路電視偷密碼

據《泰晤士報》、《每日郵報》報道，44歲的火燎森，將涉案的比特幣存取金鑰，儲存於沒有連接到互聯網的「冷錢包」，並由6位數的PIN碼保護。加密貨幣的核心安全在於24個單詞組成的「助記詞」（Seed Phrase），任何人只要掌握這組字串，即可在任何新設備上還原錢包並取得控制權 。

火燎森稱，與妻子Li Fun Yung正在辦理離婚期間，於2023年7月懷疑妻子企圖偷其比特幣，於是在家中安裝錄音設備，取得妻子「取得了助記詞並轉移了比特幣」的證據。



火燎森向法院提交的證詞，指妻子在位於Brighton的豪宅內，安裝了隱藏 CCTV 系統，偷錄到火燎森輸入密碼及存放安全憑證的過程，成功偷走涉案的Bitcoin。



報道指，火燎森取得的錄音討論中，其妻子「比特幣已經轉移到我這裡，但會不會被人發現是你拿走的？」火燎森指控妻子將其加密貨幣轉移到71個其他區塊鏈帳戶，可能在其妹妹的協助下進行。

承認普通襲擊罪

火燎森於2023年8月與妻子對質時被捕，他承認一項實際身體傷害罪及兩項普通襲擊罪。之後，火燎森報警指控妻子偷取他的比特幣，Li Fun Yung在同年12月，遭英警拘捕。

警方搜查住所後發現10個冷錢包、5組恢復助記詞以及若干手錶，但指在沒有新證據的情況下，不會採取進一步行動。

火燎森曾是香港著名財經KOL，2003年畢業於香港理工大學會計系，曾出版投資書籍，亦曾是電台財經節目主持。

火燎森在香港曾捲入多宗爭議事件，2017年及2018年，分別有市民投訴參與火燎森的虛擬貨幣售賣機及夾公仔機投資，損失慘重。