Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前財經KOL火燎森英國控妻偷Bitcoin 市值1.8 億英鎊

即時國際
更新時間：20:59 2026-03-17 HKT
發佈時間：19:57 2026-03-17 HKT

網絡紅人兼股評人，有「少年股神」之稱的火燎森（原名袁炳煇，Yuen Ping Fai），在英國起訴妻子，在家中以閉路電視偷拍其密碼，盜走2323枚比特幣（Bitcoin），市價約達1.8 億英鎊（約18億港元）。案件正在英國高等法院審理。

稱妻用閉路電視偷密碼

據《泰晤士報》、《每日郵報》報道，44歲的火燎森，將涉案的比特幣存取金鑰，儲存於沒有連接到互聯網的「冷錢包」，並由6位數的PIN碼保護。加密貨幣的核心安全在於24個單詞組成的「助記詞」（Seed Phrase），任何人只要掌握這組字串，即可在任何新設備上還原錢包並取得控制權 。

火燎森稱，與妻子Li Fun Yung正在辦理離婚期間，於2023年7月懷疑妻子企圖偷其比特幣，於是在家中安裝錄音設備，取得妻子「取得了助記詞並轉移了比特幣」的證據。

火燎森向法院提交的證詞，指妻子在位於Brighton的豪宅內，安裝了隱藏 CCTV 系統，偷錄到火燎森輸入密碼及存放安全憑證的過程，成功偷走涉案的Bitcoin。

報道指，火燎森取得的錄音討論中，其妻子「比特幣已經轉移到我這裡，但會不會被人發現是你拿走的？」火燎森指控妻子將其加密貨幣轉移到71個其他區塊鏈帳戶，可能在其妹妹的協助下進行。

承認普通襲擊罪

火燎森於2023年8月與妻子對質時被捕，他承認一項實際身體傷害罪及兩項普通襲擊罪。之後，火燎森報警指控妻子偷取他的比特幣，Li Fun Yung在同年12月，遭英警拘捕。

警方搜查住所後發現10個冷錢包、5組恢復助記詞以及若干手錶，但指在沒有新證據的情況下，不會採取進一步行動。

火燎森曾是香港著名財經KOL，2003年畢業於香港理工大學會計系，曾出版投資書籍，亦曾是電台財經節目主持。

火燎森在香港曾捲入多宗爭議事件，2017年及2018年，分別有市民投訴參與火燎森的虛擬貨幣售賣機及夾公仔機投資，損失慘重。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
7小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
7小時前
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
升級併校︱蔡若蓮：15間官津小學收生不足16人 將獲派0班 (附學校名單)
教育新聞
6小時前
何伯擬認罪，何太則打算不認罪接受審訊。黃巧兒攝
01:17
何伯何太互毆案 何伯擬認罪5.6答辯 官稱大機會判監 何太擬不認罪明年2月審 申回內地居住遭拒
社會
10小時前
墮樓女生由救護車送院搶救。蔡楚輝攝
00:40
珍惜生命｜粉嶺16歲女學生校園墮樓 送院搶救
突發
10小時前
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
前TVB上位小花11年婚姻亮紅燈？與老公合照絕跡晒母子合照洩心聲：只有我一個人在努力
影視圈
10小時前
李海銅是誰？《臥底嬌娃》馬貫東女友仙氣爆棚一夜爆紅 「藝訓班班花」童年照證由細靚到大
李海銅是誰？《臥底嬌娃》馬貫東女友仙氣爆棚一夜爆紅 「藝訓班班花」童年照證由細靚到大
影視圈
5小時前
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
打擊亂過馬路 網民直擊葵芳「戰況」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照衝？｜Juicy叮
時事熱話
11小時前