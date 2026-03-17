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伊朗局勢｜伊朗新領袖行花園逃過斬首　錄音揭高層遭炸至血肉模糊

即時國際
更新時間：20:03 2026-03-17 HKT
發佈時間：20:03 2026-03-17 HKT

一份最新外洩的機密錄音揭露，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日擊斃其父的以色列空襲中，因剛好步出花園而與死神擦身而過。錄音同時曝光空襲的血腥慘況，多名軍政高層被炸至粉身碎骨。

穆傑塔巴僅傷腳

據報，哈梅內伊辦公室禮賓主管霍塞尼（Mazaher Hosseini）於3月12日的一場內部會議錄音近日外洩。他在會上透露，當以色列的「藍麻雀」彈道導彈擊中大樓前幾分鐘，穆傑塔巴剛好步出庭院，因此幸免於難且僅腿部受輕傷。然而，留在樓內的妻子則不幸當場被炸死。

錄音進一步披露以軍至少發射3枚導彈，空襲現場細節極度血腥。其中一枚導彈將哈梅內伊女婿米斯巴（Misbah al-Huda Bagheri Kani）的頭顱當場劈成兩半。伊朗軍事首長希拉齊（Mohammad Shirazi）更被炸得粉身碎骨，救援人員最終只尋獲「幾公斤的血肉」來確認其身分。

相關新聞：伊朗局勢｜美防長質疑穆傑塔巴聲明無聲無片 「可能已毀容」

穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）
穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）
穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）
穆傑塔巴在2月28日以色列的空襲中，與死神擦身而過。（美聯社）

傷勢引發揣測

自襲擊發生以來，穆傑塔巴一直未有公開露面，外界對其真實傷勢眾說紛紜。美國總統特朗普周一向傳媒表示，有傳言指穆杰塔巴可能已嚴重毀容、失去一條腿，甚至有人猜測他已經身亡。特朗普直言，各方至今仍未見過他的蹤影，情況極不尋常。

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