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芬太尼︱美婦毒死老公謀3120萬遺產罪成 犯案後出童書教面對喪父

即時國際
更新時間：18:50 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:50 2026-03-17 HKT

美國猶他州一名曾出版兒童繪本、教導幼童面對喪父之痛的女作家，被揭發原來是毒殺親夫的真兇。35歲的里琴斯（Kouri Richins）為奪取丈夫高達400萬美元（約3,120萬港元）的遺產以償還巨債，並與情夫雙宿雙棲，竟狠心在丈夫的飲品中加入致命毒藥。經過3周的審訊，陪審團周一（16日）僅退庭商議約3小時，即裁定其加重謀殺等多項罪名成立。

案情指，身為三子之母的里琴斯本身經營炒賣房地產的生意，卻欠下高達450萬美元（約3,510萬港元）的巨債。控方在結案陳詞中指出，里琴斯精心營造成功企業家的虛假形象，實際卻無力還款。

為與43歲的退伍軍人兼維修工情夫展開新生活，她決定痛下殺手。由於婚前協議訂明若離婚她將無法分得多數財產，因此控方直指「她想離開丈夫，但不想留下他的錢」。

35歲的里琴斯（Kouri Richins）。（美聯社）
35歲的里琴斯（Kouri Richins）。（美聯社）

兩度落毒始成功殺夫

控方透露，里琴斯早於2022年情人節已首度嘗試殺夫，在三文治中混入強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl），令39歲的丈夫埃里克（Eric Richins）出疹及失去知覺，惟當時未能得手。

同年3月4日，她再次在丈夫的「莫斯科騾子」（Moscow Mule）雞尾酒中加入致命劑量的芬太尼，最終導致丈夫毒發身亡。情夫更作供指，里琴斯在毒殺丈夫後幾天，曾私下問他「有沒有殺過人」。

里琴斯在毒殺親夫一年後，竟出版並大力宣傳一本名為《你與我同在嗎？》（Are You With Me?）的兒童繪本，聲稱要協助3名兒子走出失去父親的悲痛。

法庭上，當陪審團宣讀加重謀殺、企圖加重謀殺、保險欺詐及偽造文件等罪名成立時，這名原本在庭上不時冷笑的「蛇蠍人妻」終垂下頭來，神情頹喪。

里琴斯身為三子之母。（Facebook / Kouri Richins）
里琴斯身為三子之母。（Facebook / Kouri Richins）

最高面臨25年監禁5月中判刑

辯護律師曾以控方結案陳詞有誤為由要求流審，但遭法官即場駁回。一直否認控罪的里琴斯，目前面臨最高25年的監禁刑期，法院已排期於今年5月13日正式判刑。

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