伊朗局勢｜以軍稱炸死伊朗國安首長拉里賈尼　防長誓言持續「斬首」

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）證實，以軍在周一（16日）晚間的空襲行動中，成功擊斃伊朗國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）。卡茨表示，當局會將拉里賈尼的死訊知會美國總統特朗普（Donald Trump）。

據以色列安全部門官員透露，拉里賈尼是在伊朗首都德黑蘭周邊地區遭以軍空襲喪生。卡茨在官方聲明中表示，「總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與我已下令以色列國防軍（IDF），繼續追擊伊朗這個恐怖及壓迫政權的領導層。我們必須一次又一次地『切斷八爪魚的頭』，以防止它重新生長。」

不過，針對以色列單方面宣布的「死訊」，伊朗官方媒體卻於周二（17日）作出反擊，聲稱當局很快就會對外發布一段來自拉里賈尼的最新訊息。

以色列證實成功擊斃伊朗國家安全首長拉里賈尼。（法新社）

綜合伊朗、阿拉伯及歐洲多國官員的說法，拉里賈尼一直是主導伊朗對美國及以色列空襲採取激進軍事回應的核心人物。美國政府早前亦指出，拉里賈尼在今年1月殘酷鎮壓並殺害反政府示威者的行動中扮演了關鍵角色，他本人亦因此遭到美方實施制裁。