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Pornhub年度報告｜日本網民平均睇11分鐘冠絕全球　女性觀眾創紀錄佔近40%

即時國際
更新時間：19:00 2026-03-17 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-17 HKT

全球知名成人影片網站Pornhub近日發表2025年度回顧報告，總結過去1年全球用戶的熱門搜尋關鍵字、最愛觀看類型及各國用戶的平均停留時間。數據顯示，去年全球用戶每次造訪的平均停留時間為9分33秒；當中以日本用戶最為「長情」，觀看時間位居全球榜首。

若按國家及地區排名，日本用戶以平均停留11分02秒奪冠，較前1年大幅增加80秒。緊隨其後的第2至第5名，則依次為菲律賓（10分53秒）、加拿大（10分36秒）、澳洲（10分23秒）及美國（10分14秒）。

日本動漫色情成全球熱搜榜首

熱門搜尋關鍵字方面，2025年全球最高搜尋量的前5名依次為「日本動漫色情」、「熟女」、「菲律賓女性」、「女同性戀」及「肛交」。至於最受歡迎的影片分類，前5名則分別是「女同性戀」、「跨性別」、「熟女」、「肛交」與「成熟女性」，反映出全球網民的多元口味。

報告的另一大亮點在於女性用戶的崛起。從性別比例觀察，女性用戶的平均停留時間竟然比男性多出約15秒。值得注意的是，2025年女性觀眾佔平台整體流量的比例高達38%，創下該網站女性用戶佔比的歷史新高。

Pornhub近日發表2025年度回顧報告。（法新社）
Pornhub近日發表2025年度回顧報告。（法新社）

另類趨勢網民聽Podcast打機

此外，Pornhub亦整合出2025年的6大使用趨勢。令人意外的是，其中一項趨勢竟是「適合工作環境觀看內容（SFW）」，顯示越來越多用戶登入該成人網站並非單純為看色情影片，而是當作收聽Podcast、聽音樂或觀看遊戲直播的平台。

其餘5大趨勢則包括「多元性偏好」、「熟女題材持續成長」、「真實情境角色扮演」、「外遇與偷情題材」及「女性化男性題材」。
 

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