油價狂升︱斯里蘭卡奇招節約燃料 宣布逢周三放假

隨著美國與以色列向伊朗開戰，導致關鍵的霍爾木茲海峽航運受阻，亞洲多國正面臨嚴峻的燃油短缺危機。為節約能源，斯里蘭卡政府宣布，全國公共機構逢星期三放假。斯里蘭卡總統迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）周一（16日）在緊急高層會議上直言，「我們必須作最壞的打算，但抱最大的希望」。

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實施4天工作及燃油配給

斯里蘭卡落實的「4天工作制」將涵蓋公營機構、學校及大學，但醫療和入境處等提供基本服務的機構則不受影響。當局特意將額外假期定於周三而非周五，以避免公務員連續休假3天。

此外，駕駛人士目前必須登記「國家燃油通行證」以配額方式買油。惟私家車15公升、電單車5公升的配額引發部分民眾不滿。這套配給機制曾於2022年斯國爆發最嚴重經濟危機、耗盡外匯儲備時首次實施。

斯里蘭卡政府實施4天工作及燃油配給。（美聯社）

亞洲多國各出奇謀慳電節能

面對能源危機，亞洲各國紛紛推出緊縮措施。泰國政府呼籲民眾改穿短袖T恤取代西裝以減少開冷氣；緬甸則按車牌號碼實施私家車單雙號限行。孟加拉不僅將大學的齋戒月假期提前，更在全國推行計劃性停電。越南亦強烈呼籲民眾盡量留家、踏單車、共乘汽車及減少使用私家車。

在菲律賓，部分政府部門規定員工每周至少在家工作1天，總統小馬可斯更禁止公營部門非必要的外遊。同時，他宣布向三輪車司機、農民及漁民發放約50至84美元（約390至655港元）的現金補貼，以協助基層應對油價上漲。

面對能源危機，亞洲各國紛紛推出緊縮措施。（美聯社）

國際油價飆升至每桶百美元

自上月底美國與以色列開始攻打伊朗以來，國際油價持續飆升。目前，原油價格一直徘徊在每桶約100美元的高位，為依賴能源進口的亞洲國家帶來沉重經濟壓力。