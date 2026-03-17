厄爾尼諾現象今年重臨地球　專家警告恐迎史無前例熱浪

科學家近日發出嚴正警告，「厄爾尼諾現象」（El Niño，又譯聖嬰現象）將於今年（2026年）重返地球，恐引發全球天氣模式劇變及異常高溫。根據美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）上周發布的預測，厄爾尼諾現象極可能在今年夏季形成，並持續影響至年底甚至更長時間。

氣候變遷疊加引發極端高溫

厄爾尼諾現象主要與中東太平洋赤道海面溫度上升有關。當東西向的信風（Trade Winds）減弱，東部與中部熱帶太平洋地區的氣溫便會高於正常水平，從而牽動全球氣候系統出現異常。

英國氣象局長期預報主管斯凱夫（Adam Scaife）教授曾指出，在氣候變遷的背景下，厄爾尼諾現象的破壞力將進一步加劇。他警告，當全球暖化與厄爾尼諾現象的效應互相疊加，人類極可能在下一次氣候事件中，面臨前所未有的超級熱浪。

這種異常氣候會令全球各地出現截然相反的極端天氣模式。預料澳洲及東南亞地區將面臨嚴重乾旱，而美國部分地區及東非則可能爆發大規模洪災。回顧過去兩次厄爾尼諾現象（2014至2016年，以及2023至2024年），均為全球帶來破紀錄的極端高溫。

「厄爾尼諾現象」將於今年重返地球。（法新社）

明年全球氣溫恐再創新高

氣候科學家豪斯法瑟（Zeke Hausfather）強調，隨著厄爾尼諾現象今年再度回歸，2027年極可能成為另一個打破歷史高溫紀錄的年份。事實上，在長期人為氣候變遷與強烈厄爾尼諾現象的雙重夾擊下，2024年已被正式記錄為有史以來最熱的一年。