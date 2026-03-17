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《多啦A夢》導演芝山努肺癌逝世 終年84歲

即時國際
更新時間：14:42 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:42 2026-03-17 HKT

日本知名動畫導演芝山努因罹患肺癌，於3月6日逝世，終年84歲，葬禮已由家屬舉辦完畢，預定之後會舉行追思會。他生前曾為《小拳王》、《天才妙老爹》等動畫擔任作畫監督，更長達20年以上執導電影版《多啦A夢》系列，被視為動畫界重要人物，為眾多動漫迷熟知。

芝山努在埼玉縣立春日部高等學校、明治大學文學院演劇學系畢業，過去應徵東映廣告的企劃、導演，但沒有通過，之後參加東映動畫的錄用考試，這讓他萌生了「動畫教你如何導演」的想法，這也是他進入動畫產業的原因。

芝山努執導電影版《多啦A夢》系列逾20年。《多啦A夢》畫面
芝山努執導電影版《多啦A夢》系列逾20年。《多啦A夢》畫面
《多啦A夢》電影深入民心。《多啦A夢》畫面
《多啦A夢》電影深入民心。《多啦A夢》畫面
芝山努執導過《櫻桃小丸子》電影。ちびまる子ちゃん Official Facebook
芝山努執導過《櫻桃小丸子》電影。ちびまる子ちゃん Official Facebook

曾執導《忍者亂太郎》、《櫻桃小丸子》

芝山努1963年開始投入動畫製作，一生為日本多部國民動畫擔任導演，電視動畫包括在《多啦A夢》擔任首席導演，以及《忍者亂太郎》、《櫻桃小丸子》、《亂馬2分之一》等多部作品擔任導演與總導演，1978年他與小林治及山田道代共同創立動畫製作公司「亞細亞堂」。

此外，芝山努長年參與電影版《多啦A夢》系列，自1983年起上映的《大雄的海底鬼岩城》到2004年的《大雄的貓狗時空傳》，共執導22部作品。

獲日本文化廳電影賞功勞獎

芝山努在動畫業界的貢獻，讓他在2012年時獲得日本文化廳電影賞的功勞獎。

亞細亞堂周二（17日）發表聲明說：「對於芝山努生前所賜予的厚愛與溫暖支持，本公司全體員工在此致上最誠摯的感謝。」

聲明提及其葬禮已經依照家屬意願，僅由近親者低調舉行，並婉拒供花、奠儀與弔問，日後預計將舉辦芝山努的告別式，待時間與地點等細節確定後，將另行通知。
 

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