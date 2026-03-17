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對等關稅 | 馬來西亞開全球第一槍 宣布與美貿易協定「失效」

即時國際
更新時間：14:04 2026-03-17 HKT
發佈時間：14:04 2026-03-17 HKT

美國最高法院上月裁定總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》加徵全球對等關稅違法後，馬來西亞政府表示，原本與美國簽署的對等貿易協議已形同失效，成為首個宣布與美國貿易協定無效的國家，引發外界關注美國與多國貿易安排可能面臨重新調整。而特朗普曾威脅，任何試圖利用美國最高法院裁決推翻現有貿易協議的國家，都將面臨「高得多」的報復性關稅。

特朗普曾威脅報復廢除貿協國

特朗普去年4月對全球逾百國家徵收對等關稅，馬來西亞苦吞高達47%關稅，之後成功將稅率談降到24%；去年10月26日，馬來西亞首相安華與特朗普在吉隆坡簽署貿易協議，美國調降對馬來西亞關稅至19%，並豁免1711項產品關稅，涵蓋馬來西亞對美出口約12%的商品。

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去年10月26日，馬來西亞首相安華與特朗普在吉隆坡簽署貿易協議。X/Anwar Ibrahim
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特朗普去年4月宣布對全球逾百國徵收對等關稅。路透社
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特朗普曾威脅，任何試圖利用美國最高法院裁決推翻現有貿易協議的國家，都將面臨「高得多」的報復性關稅。路透社
特朗普曾威脅，任何試圖利用美國最高法院裁決推翻現有貿易協議的國家，都將面臨「高得多」的報復性關稅。路透社
外界關注美國與多國貿易安排可能面臨重新調整。路透社
外界關注美國與多國貿易安排可能面臨重新調整。路透社

馬來西亞投資、貿易和工業部長拿督斯里佐哈里宣布，在去年10月東盟峰會期間簽署的《美馬互惠貿易協定》（ART），現已被視為「無效」。佐哈里指出，美國最高法院已裁定特朗普政府推行的部分全球關稅措施無效，因此相關貿易安排也失去法律基礎。

大馬貿易部長：不是暫停 而是已作廢

佐哈里說：「這不是暫停，而是已經作廢。」他指出，美國最高法院已裁定，如果要對各國徵收關稅，必須有明確理由，例如涉及特定產業或具體貿易問題，而不能對所有貿易夥伴一律課徵關稅。

不過，馬來西亞政府也表明，目前仍未收到華盛頓方面正式書面通知，確認該協議已被取消。佐哈里指出，美國政府預計在未來5個月內重新檢討涉及約60個國家的關稅安排，之後才會向各國提出新的貿易方案。

佐哈里表示：「目前沒有任何正式通知。美方表示法院已裁定相關決定無效，現在正在逐一檢視各國情況。」

仍面臨美國301調查

他說，待美國完成相關調查後，將向馬來西亞提出新的建議方案，屆時馬來西亞政府將評估相關條件，再決定是否展開新的談判。

對於對等關稅遭最高院裁定違憲，特朗普政府則再次出手，上周依據《1974年貿易法》第301條啟動大規模貿易調查，將馬來西亞列入16個被指控存在不公平貿易行為的貿易夥伴之一。調查結果可能成為未來重新制定關稅措施的重要依據。
  

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